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Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти

Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти - 05.03.2025, ПРАЙМ

Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти

Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:59+0300

2025-03-05T19:59+0300

2025-03-05T19:59+0300

энергетика

чехия

нефть

нпз

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ПРАГА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн нефти, если прекращение ее поставок в Чехию по трубопроводу "Дружба" продлится в течение длительного времени, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил журналистам директор УГМР Павел Швагр. "Решение кабмина о выдаче в случае необходимости в виде кредита для нужд обоих НПЗ до 330 тысяч тонн нефти поможет и дальше бесперебойно снабжать потребителей топливом и другими продуктами нефтехимии, при этом нет никаких оснований для спекулятивных рассуждений о возможном росте цен на топливо", - заявил Швагр. Во вторник пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл сообщил РИА Новости о приостановке по неизвестным причинам поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба". На российской нефти традиционно работает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, находящемся неподалеку от Праги. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прерывались на несколько дней в декабре прошлого года. В минувшем году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной нефти. Ранее премьер Петр Фиала заявил, что в этом году республика перестанет получать российскую нефть.

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чехия, нефть, нпз