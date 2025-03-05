https://1prime.ru/20250305/druzhba-855511081.html
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти - 05.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти
Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:59+0300
2025-03-05T19:59+0300
2025-03-05T19:59+0300
энергетика
чехия
нефть
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_97826555c62f6625b3ecb556cc6cffc4.jpg
ПРАГА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн нефти, если прекращение ее поставок в Чехию по трубопроводу "Дружба" продлится в течение длительного времени, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил журналистам директор УГМР Павел Швагр. "Решение кабмина о выдаче в случае необходимости в виде кредита для нужд обоих НПЗ до 330 тысяч тонн нефти поможет и дальше бесперебойно снабжать потребителей топливом и другими продуктами нефтехимии, при этом нет никаких оснований для спекулятивных рассуждений о возможном росте цен на топливо", - заявил Швагр. Во вторник пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл сообщил РИА Новости о приостановке по неизвестным причинам поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба". На российской нефти традиционно работает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, находящемся неподалеку от Праги. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прерывались на несколько дней в декабре прошлого года. В минувшем году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной нефти. Ранее премьер Петр Фиала заявил, что в этом году республика перестанет получать российскую нефть.
https://1prime.ru/20250304/neft-855460242.html
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_db6a4a01e46c6babc901ab81edc9ed16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, нефть, нпз
Энергетика, ЧЕХИЯ, Нефть, НПЗ
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти через "Дружбу"
ПРАГА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн нефти, если прекращение ее поставок в Чехию по трубопроводу "Дружба" продлится в течение длительного времени, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил журналистам директор УГМР Павел Швагр.
"Решение кабмина о выдаче в случае необходимости в виде кредита для нужд обоих НПЗ до 330 тысяч тонн нефти поможет и дальше бесперебойно снабжать потребителей топливом и другими продуктами нефтехимии, при этом нет никаких оснований для спекулятивных рассуждений о возможном росте цен на топливо", - заявил Швагр.
Во вторник пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл сообщил РИА Новости о приостановке по неизвестным причинам поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба". На российской нефти традиционно работает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, находящемся неподалеку от Праги.
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прерывались на несколько дней в декабре прошлого года.
В минувшем году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной нефти. Ранее премьер Петр Фиала заявил, что в этом году республика перестанет получать российскую нефть.