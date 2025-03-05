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Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти - 05.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти
Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:59+0300
2025-03-05T19:59+0300
энергетика
чехия
нефть
нпз
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ПРАГА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн нефти, если прекращение ее поставок в Чехию по трубопроводу "Дружба" продлится в течение длительного времени, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил журналистам директор УГМР Павел Швагр. "Решение кабмина о выдаче в случае необходимости в виде кредита для нужд обоих НПЗ до 330 тысяч тонн нефти поможет и дальше бесперебойно снабжать потребителей топливом и другими продуктами нефтехимии, при этом нет никаких оснований для спекулятивных рассуждений о возможном росте цен на топливо", - заявил Швагр. Во вторник пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл сообщил РИА Новости о приостановке по неизвестным причинам поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба". На российской нефти традиционно работает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, находящемся неподалеку от Праги. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прерывались на несколько дней в декабре прошлого года. В минувшем году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной нефти. Ранее премьер Петр Фиала заявил, что в этом году республика перестанет получать российскую нефть.
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чехия, нефть, нпз
Энергетика, ЧЕХИЯ, Нефть, НПЗ
19:59 05.03.2025
 
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти

Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти через "Дружбу"

© РИА Новости . Б. Криштул | Перейти в медиабанкТрасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Б. Криштул
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ПРАГА, 5 мар - ПРАЙМ. Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских НПЗ, может получить в виде кредита из запасов Управления госматрезервов (УГМР) до 330 тысяч тонн нефти, если прекращение ее поставок в Чехию по трубопроводу "Дружба" продлится в течение длительного времени, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил журналистам директор УГМР Павел Швагр.
"Решение кабмина о выдаче в случае необходимости в виде кредита для нужд обоих НПЗ до 330 тысяч тонн нефти поможет и дальше бесперебойно снабжать потребителей топливом и другими продуктами нефтехимии, при этом нет никаких оснований для спекулятивных рассуждений о возможном росте цен на топливо", - заявил Швагр.
Во вторник пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл сообщил РИА Новости о приостановке по неизвестным причинам поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба". На российской нефти традиционно работает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, находящемся неподалеку от Праги.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"
4 марта, 16:31
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прерывались на несколько дней в декабре прошлого года.
В минувшем году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной нефти. Ранее премьер Петр Фиала заявил, что в этом году республика перестанет получать российскую нефть.
 
ЭнергетикаЧЕХИЯНефтьНПЗ
 
 
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