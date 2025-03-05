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США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
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США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ
США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ
Соединенные Штаты "несколько часов назад" перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно, передает Sky News со ссылкой на украинский... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:38+0300
2025-03-05T19:38+0300
спецоперация на украине
украина
сша
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты "несколько часов назад" перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно, передает Sky News со ссылкой на украинский источник.В среду Financial Times писала, что Вашингтон прекратил делиться разведывательными данные с Киевом. Затем Sky News со ссылкой на украинский источник передавал, что приостановка передачи данных Киеву носит избирательный характер, однако лишит ВСУ информации, которая позволяет наносить удары вглубь России. "Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", - уточнил телеканалу источник. Газета Daily Mail до этого писала, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки на фоне приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее передавал, что Соединеные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о том, что такое решение принято.
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украина, сша, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВСУ
19:38 05.03.2025
 
США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ

Sky News: США прекратили делиться с Киевом разведданными полностью, а не избирательно

© CC BY 2.0 / gregwest98Пентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© CC BY 2.0 / gregwest98
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты "несколько часов назад" перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно, передает Sky News со ссылкой на украинский источник.
В среду Financial Times писала, что Вашингтон прекратил делиться разведывательными данные с Киевом. Затем Sky News со ссылкой на украинский источник передавал, что приостановка передачи данных Киеву носит избирательный характер, однако лишит ВСУ информации, которая позволяет наносить удары вглубь России.
"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", - уточнил телеканалу источник.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Белый дом назвал условие возобновления помощи Украине
Вчера, 15:55
Газета Daily Mail до этого писала, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки на фоне приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее передавал, что Соединеные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о том, что такое решение принято.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВСУ
 
 
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