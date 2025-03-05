https://1prime.ru/20250305/razvedka-855510619.html
США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ
США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ
Соединенные Штаты "несколько часов назад" перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно, передает Sky News со ссылкой на украинский... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:38+0300
2025-03-05T19:38+0300
2025-03-05T19:38+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты "несколько часов назад" перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно, передает Sky News со ссылкой на украинский источник.В среду Financial Times писала, что Вашингтон прекратил делиться разведывательными данные с Киевом. Затем Sky News со ссылкой на украинский источник передавал, что приостановка передачи данных Киеву носит избирательный характер, однако лишит ВСУ информации, которая позволяет наносить удары вглубь России. "Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", - уточнил телеканалу источник. Газета Daily Mail до этого писала, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки на фоне приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее передавал, что Соединеные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о том, что такое решение принято.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВСУ
США полностью прекратили делиться с Киевом разведданными, сообщают СМИ
Sky News: США прекратили делиться с Киевом разведданными полностью, а не избирательно
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты "несколько часов назад" перестали делиться с Украиной разведданными полностью, а не избирательно, передает Sky News со ссылкой на украинский источник.
В среду Financial Times писала, что Вашингтон прекратил делиться разведывательными данные с Киевом. Затем Sky News со ссылкой на украинский источник передавал, что приостановка передачи данных Киеву носит избирательный характер, однако лишит ВСУ информации, которая позволяет наносить удары вглубь России.
"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", - уточнил телеканалу источник.
Белый дом назвал условие возобновления помощи Украине
Газета Daily Mail до этого писала, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки на фоне приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее передавал, что Соединеные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о том, что такое решение принято.