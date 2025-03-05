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Торговая война с Канадой может затронуть поставки природного урана в США
Торговая война с Канадой может затронуть поставки природного урана в США - 05.03.2025, ПРАЙМ
Торговая война с Канадой может затронуть поставки природного урана в США
Торговая война США с Канадой может коснуться поставок природного урана в Америку, например увеличить цены на него, поскольку 79,4% его импорта Вашингтоном... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T20:17+0300
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2025-03-05T20:17+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Торговая война США с Канадой может коснуться поставок природного урана в Америку, например увеличить цены на него, поскольку 79,4% его импорта Вашингтоном приходится на Оттаву, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы США. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады. Так, за весь прошлый год США импортировали из Канады природного урана на 1,25 миллиарда долларов. Во всем американском импорте этой формы урана страна заняла долю в 79,4%. Также на Страну кленового листа пришлось 58,6% импорта Штатами обедненного урана - на 596,3 тысячи долларов. При этом в поставках обогащенного урана США не зависят от канадских поставок - из общего объема импорта в 4,56 миллиарда долларов на них пришлась лишь 21,1 тысячи долларов. Однако, как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, США ввели 25-процентные пошлины в отношении импорта из Канады и Мексики с некоторыми исключениями. Так, на энергоносители из Канады тарифы составляют 10%, на безвозмездную помощь и информационные материалы, а также на товары, подпадающие под некоторые иные исключения - 0%. При этом, согласно указу Трампа о чрезвычайной ситуации в национальной энергетике от 20 января, под "энергией" или "энергоресурсами" подразумеваются сырая нефть, природный газ, конденсаты, СПГ, очищенные нефтепродукты, уголь, биотопливо, геотермальное тепло, кинетическое движение текущей воды, критические минералы и уран. Таким образом на канадский уран будут действовать пошлины не в 25%, а в 10%. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
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сша, канада, дональд трамп, уран
Энергетика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, уран
Торговая война с Канадой может затронуть поставки природного урана в США
Торговая война США с Канадой может затронуть поставки в Америку природного урана
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Торговая война США с Канадой может коснуться поставок природного урана в Америку, например увеличить цены на него, поскольку 79,4% его импорта Вашингтоном приходится на Оттаву, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы США.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
Так, за весь прошлый год США импортировали из Канады природного урана на 1,25 миллиарда долларов. Во всем американском импорте этой формы урана страна заняла долю в 79,4%. Также на Страну кленового листа пришлось 58,6% импорта Штатами обедненного урана - на 596,3 тысячи долларов.
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики
При этом в поставках обогащенного урана США не зависят от канадских поставок - из общего объема импорта в 4,56 миллиарда долларов на них пришлась лишь 21,1 тысячи долларов.
Однако, как объяснила агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, США ввели 25-процентные пошлины в отношении импорта из Канады и Мексики с некоторыми исключениями. Так, на энергоносители из Канады тарифы составляют 10%, на безвозмездную помощь и информационные материалы, а также на товары, подпадающие под некоторые иные исключения - 0%.
При этом, согласно указу Трампа о чрезвычайной ситуации в национальной энергетике от 20 января, под "энергией" или "энергоресурсами" подразумеваются сырая нефть, природный газ, конденсаты, СПГ, очищенные нефтепродукты, уголь, биотопливо, геотермальное тепло, кинетическое движение текущей воды, критические минералы и уран. Таким образом на канадский уран будут действовать пошлины не в 25%, а в 10%.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.