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Водителей предупредили о запрещенных предметах в салоне авто

Водителей предупредили о запрещенных предметах в салоне авто - 06.03.2025, ПРАЙМ

Водителей предупредили о запрещенных предметах в салоне авто

Незнание правил транспортировки определенных видов грузов в легковом автотранспорте может повлечь за собой не только административную, но и уголовную... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T03:03+0300

2025-03-06T03:03+0300

2025-03-06T03:03+0300

авто

гибдд

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елена кудерко

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Незнание правил транспортировки определенных видов грузов в легковом автотранспорте может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Что категорически нельзя перевозить в легковом авто и какие условия необходимо соблюдать при транспортировке допустимых грузов, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, достаточно обширен и регулируется различными нормативными актами, включая закон "О транспортной безопасности".К ним относятся:1. Любые взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, пиротехнические изделия (за исключением разрешенных к свободной продаже в установленных количествах, например, петард и фейерверков для личного использования в период новогодних праздников)."Несанкционированная перевозка влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности по ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Наказывается лишением свободы на срок от 6 до 8 лет", - предупреждает адвокат.2. Сжатые и сжиженные газы под давлением: пропан, бутан, кислород, ацетилен и другие, перевозимые в баллонах без соблюдения спецтребований безопасности. Исключение - небольшие бытовые баллоны для портативных газовых приборов, при условии их надежной фиксации и отсутствия утечек.3. Легковоспламеняющиеся жидкости - бензин, керосин, ацетон в количествах, превышающих допустимые нормы для личного использования (обычно это несколько литров в надежно закрытой специализированной таре). Перевозка же в больших объемах требует спецразрешений и соблюдения правил транспортировки опасных грузов.4. Ядовитые и отравляющие вещества, то есть любые химические вещества, представляющие опасность для здоровья человека и окружающей среды. К ним, по словам адвоката, относятся пестициды, инсектициды, гербициды, а также некоторые виды лекарственных препаратов в количествах, превышающих допустимые нормы для личного использования.5. Любые вещества, содержащие радиоактивные изотопы и излучающие ионизирующее излучение, без специального разрешения и соблюдения правил транспортировки радиоактивных материалов.6. Незаконная перевозка наркотических средств и психотропных веществ карается лишением свободы до 3 лет7. Перевозка оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения и соблюдения установленных правил запрещена.Исключение составляет транспортировка оружия для личного использования (например, охотничьего) при наличии разрешения на его хранение и ношение, но при этом оружие должно быть разряжено и находиться в специальном чехле, поясняет юрист.8. Книги, брошюры, листовки, фильмы и другие материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов, распространение и перевозка которых запрещены.Некоторые виды грузов могут перевозиться в легковом автомобиле при условии соблюдения определенных требований безопасности и наличия необходимых документов:1. Сыпучие материалы (цемент, песок, щебень) должны быть упакованы в прочные мешки, исключающие просыпание. Длинномерные материалы (доски, трубы) должны быть надежно закреплены на крыше автомобиля с использованием специальных креплений. Необходимо учитывать грузоподъемность автомобиля и не превышать допустимые нормы.2. Крупногабаритные предметы (холодильники, стиральные машины, телевизоры) должны быть надежно закреплены, чтобы исключить их перемещение во время движения.3. Перевозка домашних животных (кошек, собак) допускается при условии обеспечения их безопасности и соблюдения санитарных норм. Животные должны находиться в специальных переносках или быть надежно зафиксированы с использованием ремней безопасности или других средств."Знание и соблюдение правил перевозки грузов в легковом автомобиле – это не только обязанность каждого водителя, но и гарантия безопасности на дороге. Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным последствиям, включая дорожно-транспортные происшествия, травмы и уголовную ответственность", - объяснила Кудерко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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