https://1prime.ru/20250306/avto-855521183.html

Авторынку в России предрекли шоковый год

Авторынку в России предрекли шоковый год - 06.03.2025, ПРАЙМ

Авторынку в России предрекли шоковый год

Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 25% в феврале 2025 года, говорится в материале издания "Взгляд". | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T09:40+0300

2025-03-06T09:40+0300

2025-03-06T10:27+0300

россия

авто

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 25% в феврале 2025 года, говорится в материале издания "Взгляд".Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале продажи упали на 25% по сравнению с прошлым годом. Это является продолжением негативной тенденции, которая началась в 2024 году, когда продажи упали почти на 30% в ноябре и декабре.Эксперты связывают падение продаж с повышением утилизационного сбора, удорожанием кредитов и снижением их доступности, а также с изменениями в налоговой системе.По данным "Автостата", в 2024 году было продано 1,57 миллиона новых автомобилей, что является лучшим результатом за последние пять лет. Наибольшую популярность среди российских покупателей показали автомобили марки Lada, с общим числом продаж в размере 436,2 тысячи экземпляров.Haval, китайский производитель автомобилей, занял второе место с результатом в 190,6 тысячи проданных машин. Три других китайских бренда - Chery, Geely и Changan - также показали хорошие результаты, превысив отметку в 100 тысяч проданных автомобилей каждый.

https://1prime.ru/20250306/avtokreditovanie-855520861.html

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россия, авто