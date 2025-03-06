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Авторынку в России предрекли шоковый год - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Авторынку в России предрекли шоковый год
Авторынку в России предрекли шоковый год - 06.03.2025, ПРАЙМ
Авторынку в России предрекли шоковый год
Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 25% в феврале 2025 года, говорится в материале издания "Взгляд". | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:40+0300
2025-03-06T10:27+0300
россия
авто
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 25% в феврале 2025 года, говорится в материале издания "Взгляд".Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале продажи упали на 25% по сравнению с прошлым годом. Это является продолжением негативной тенденции, которая началась в 2024 году, когда продажи упали почти на 30% в ноябре и декабре.Эксперты связывают падение продаж с повышением утилизационного сбора, удорожанием кредитов и снижением их доступности, а также с изменениями в налоговой системе.По данным "Автостата", в 2024 году было продано 1,57 миллиона новых автомобилей, что является лучшим результатом за последние пять лет. Наибольшую популярность среди российских покупателей показали автомобили марки Lada, с общим числом продаж в размере 436,2 тысячи экземпляров.Haval, китайский производитель автомобилей, занял второе место с результатом в 190,6 тысячи проданных машин. Три других китайских бренда - Chery, Geely и Changan - также показали хорошие результаты, превысив отметку в 100 тысяч проданных автомобилей каждый.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:40 06.03.2025 (обновлено: 10:27 06.03.2025)
 
Авторынку в России предрекли шоковый год

"Взгляд": авторынок России ждет шоковый год

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 25% в феврале 2025 года, говорится в материале издания "Взгляд".
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале продажи упали на 25% по сравнению с прошлым годом. Это является продолжением негативной тенденции, которая началась в 2024 году, когда продажи упали почти на 30% в ноябре и декабре.
Эксперты связывают падение продаж с повышением утилизационного сбора, удорожанием кредитов и снижением их доступности, а также с изменениями в налоговой системе.
По данным "Автостата", в 2024 году было продано 1,57 миллиона новых автомобилей, что является лучшим результатом за последние пять лет. Наибольшую популярность среди российских покупателей показали автомобили марки Lada, с общим числом продаж в размере 436,2 тысячи экземпляров.
Haval, китайский производитель автомобилей, занял второе место с результатом в 190,6 тысячи проданных машин. Три других китайских бренда - Chery, Geely и Changan - также показали хорошие результаты, превысив отметку в 100 тысяч проданных автомобилей каждый.
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