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"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM - 06.03.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM
"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM - 06.03.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM
Компания "АвтоВАЗ" представила новый бренд коммерческих автомобилей SKM. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:08+0300
2025-03-06T11:31+0300
автоваз
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" представила новый бренд коммерческих автомобилей SKM.Под этой маркой будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.Производитель уточнил, что о старте производства и продаж объявит дополнительно.На "АвтоВАЗе" ожидают, что SKM займет на рынке нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями другой известной марки.Среди особенностей новых машин называют компактные габариты, современное оборудование и удобство выгрузки.
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автоваз, бизнес, авто
АвтоВАЗ, Бизнес, Авто
10:08 06.03.2025 (обновлено: 11:31 06.03.2025)
 
"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM

"АвтоВАЗ" объявил о запуске нового бренда коммерческих автомобилей SKM

© Фото : Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"Автомобили марки SKM от АВТОВАЗ
Автомобили марки SKM от АВТОВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Автомобили марки SKM от АВТОВАЗ
© Фото : Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" представила новый бренд коммерческих автомобилей SKM.
Под этой маркой будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.
Производитель уточнил, что о старте производства и продаж объявит дополнительно.
На "АвтоВАЗе" ожидают, что SKM займет на рынке нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями другой известной марки.
Среди особенностей новых машин называют компактные габариты, современное оборудование и удобство выгрузки.
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