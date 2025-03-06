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"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM

"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM - 06.03.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" выпустит новый бренд коммерческих автомобилей SKM

Компания "АвтоВАЗ" представила новый бренд коммерческих автомобилей SKM. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:08+0300

2025-03-06T10:08+0300

2025-03-06T11:31+0300

автоваз

бизнес

авто

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" представила новый бренд коммерческих автомобилей SKM.Под этой маркой будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.Производитель уточнил, что о старте производства и продаж объявит дополнительно.На "АвтоВАЗе" ожидают, что SKM займет на рынке нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями другой известной марки.Среди особенностей новых машин называют компактные габариты, современное оборудование и удобство выгрузки.

https://1prime.ru/20250303/avtovaz-855425977.html

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автоваз, бизнес, авто