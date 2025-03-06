https://1prime.ru/20250306/avto-855526241.html
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто - 06.03.2025, ПРАЙМ
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% в годовом выражении - до 16,2 тысячи единиц, а машин с пробегом - на 20%, до 18,5 | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T11:51+0300
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2025-03-06T11:51+0300
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авто
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% в годовом выражении - до 16,2 тысячи единиц, а машин с пробегом - на 20%, до 18,5 тысячи штук, следует из презентации аналитического агентства "Автостат". "Новые автомобили динамика: -73% февраль 25/24 (16,2 - 31,9тысячи единиц). ... Автомобили с пробегом динамика: -20% февраль 25/24 (18,5 - 19,4 тысячи единиц)", - указывается в презентации. "Мы видим, что ввоз достаточно серьезно снизился, и, на мой взгляд, это хорошо... Вновь ввезенные, импортированные машины не так сильно будут давить на стоки", - прокомментировал февральские результаты исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Лидерами среди импортированных марок в сегменте новых авто стал Changan, а моделей - Changan UNI-S. В сегменте автомобилей с пробегом самой популярной маркой стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed, уточняется в презентации. В страновом разрезе лидером с долей 81% от всего импорта РФ новых машин стал Китай, второе и третье места у Киргизии (6,6%) и Белоруссии (5,2%) соответственно.
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россия, авто
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто
"Автостат": импорт новых легковых машин в Россию в феврале снизился на 73%
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% в годовом выражении - до 16,2 тысячи единиц, а машин с пробегом - на 20%, до 18,5 тысячи штук, следует из презентации аналитического агентства "Автостат".
"Новые автомобили динамика: -73% февраль 25/24 (16,2 - 31,9тысячи единиц). ... Автомобили с пробегом динамика: -20% февраль 25/24 (18,5 - 19,4 тысячи единиц)", - указывается в презентации.
"Мы видим, что ввоз достаточно серьезно снизился, и, на мой взгляд, это хорошо... Вновь ввезенные, импортированные машины не так сильно будут давить на стоки", - прокомментировал февральские результаты исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.
Лидерами среди импортированных марок в сегменте новых авто стал Changan, а моделей - Changan UNI-S. В сегменте автомобилей с пробегом самой популярной маркой стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed, уточняется в презентации.
В страновом разрезе лидером с долей 81% от всего импорта РФ новых машин стал Китай, второе и третье места у Киргизии (6,6%) и Белоруссии (5,2%) соответственно.
Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто