Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250306/avto-855526241.html
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто - 06.03.2025, ПРАЙМ
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% в годовом выражении - до 16,2 тысячи единиц, а машин с пробегом - на 20%, до 18,5 | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T11:51+0300
2025-03-06T11:51+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/52/842505253_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_47aa545b624fe07b1bdf68698761b63b.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% в годовом выражении - до 16,2 тысячи единиц, а машин с пробегом - на 20%, до 18,5 тысячи штук, следует из презентации аналитического агентства "Автостат". "Новые автомобили динамика: -73% февраль 25/24 (16,2 - 31,9тысячи единиц). ... Автомобили с пробегом динамика: -20% февраль 25/24 (18,5 - 19,4 тысячи единиц)", - указывается в презентации. "Мы видим, что ввоз достаточно серьезно снизился, и, на мой взгляд, это хорошо... Вновь ввезенные, импортированные машины не так сильно будут давить на стоки", - прокомментировал февральские результаты исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Лидерами среди импортированных марок в сегменте новых авто стал Changan, а моделей - Changan UNI-S. В сегменте автомобилей с пробегом самой популярной маркой стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed, уточняется в презентации. В страновом разрезе лидером с долей 81% от всего импорта РФ новых машин стал Китай, второе и третье места у Киргизии (6,6%) и Белоруссии (5,2%) соответственно.
https://1prime.ru/20250306/avto-855487770.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/52/842505253_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8afc2b67abde8fdbdc9c4084847a8361.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:51 06.03.2025
 
Россия значительно сократила импорт новых легковых авто

"Автостат": импорт новых легковых машин в Россию в феврале снизился на 73%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосквич
Москвич - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% в годовом выражении - до 16,2 тысячи единиц, а машин с пробегом - на 20%, до 18,5 тысячи штук, следует из презентации аналитического агентства "Автостат".
"Новые автомобили динамика: -73% февраль 25/24 (16,2 - 31,9тысячи единиц). ... Автомобили с пробегом динамика: -20% февраль 25/24 (18,5 - 19,4 тысячи единиц)", - указывается в презентации.
"Мы видим, что ввоз достаточно серьезно снизился, и, на мой взгляд, это хорошо... Вновь ввезенные, импортированные машины не так сильно будут давить на стоки", - прокомментировал февральские результаты исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.
Лидерами среди импортированных марок в сегменте новых авто стал Changan, а моделей - Changan UNI-S. В сегменте автомобилей с пробегом самой популярной маркой стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed, уточняется в презентации.
В страновом разрезе лидером с долей 81% от всего импорта РФ новых машин стал Китай, второе и третье места у Киргизии (6,6%) и Белоруссии (5,2%) соответственно.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто
08:00
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала