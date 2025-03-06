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Продажи новых LCV в России снизились на 25% - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых LCV в России снизились на 25%
Продажи новых LCV в России снизились на 25% - 06.03.2025, ПРАЙМ
Продажи новых LCV в России снизились на 25%
Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам февраля 2025 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:51+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам февраля 2025 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,2 тысячи машин, следует из презентации аналитического агентства "Автостат". "Продажи новых LCV февраль 2025: -25% динамика к аналогичному периоду прошлого года (6,2 тысячи штук)", - указывается в презентации. В "Автостате" отметили, что совокупно за январь-февраль было продано 12,3 тысячи легких коммерческих автомобилей, что на 12% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Лидером рейтинга среди марок автомобилей стал ГАЗ, продажи которого составили 2,7 тысячи машин (-43% в годовом выражении). Следом идут Lada (1,1 тысячи штук; +152%) и УАЗ (1 тысяча штук; -38%). В пятерку также вошли Sollers (461 штука; -32%) и Foton (154 штуки; +305%).
https://1prime.ru/20250213/avtostat-854904931.html
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бизнес, рф, уаз, sollers, авто
Экономика, Бизнес, РФ, УАЗ, Sollers, Авто
12:51 06.03.2025
 
Продажи новых LCV в России снизились на 25%

"Автостат": продажи новых LCV в феврале снизились на 25%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "Интеравто 2011"
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© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам февраля 2025 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,2 тысячи машин, следует из презентации аналитического агентства "Автостат".
"Продажи новых LCV февраль 2025: -25% динамика к аналогичному периоду прошлого года (6,2 тысячи штук)", - указывается в презентации.
В "Автостате" отметили, что совокупно за январь-февраль было продано 12,3 тысячи легких коммерческих автомобилей, что на 12% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Лидером рейтинга среди марок автомобилей стал ГАЗ, продажи которого составили 2,7 тысячи машин (-43% в годовом выражении). Следом идут Lada (1,1 тысячи штук; +152%) и УАЗ (1 тысяча штук; -38%). В пятерку также вошли Sollers (461 штука; -32%) и Foton (154 штуки; +305%).
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
"Автостат" в базовом прогнозе ожидает роста продаж LCV в России
13 февраля, 14:54
 
ЭкономикаБизнесРФУАЗSollersАвто
 
 
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