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В Госдуме предложили продлить программу льготного автокредитования

В Госдуме предложили продлить программу льготного автокредитования - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили продлить программу льготного автокредитования

Депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия - За правду" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T09:32+0300

2025-03-06T09:32+0300

2025-03-06T09:34+0300

экономика

россия

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автокредитование

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия - За правду" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить до 2030 года программу льготного автокредитования, которая на данный момент действует до 2026 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами письма стали лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Прошу рассмотреть возможность реализации следующих инициатив с сохранением ранее установленных условий для заемщиков: продление действия мер, предусмотренных постановлением правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015..., до 2030 года", - сказано в документе. Также предлагается предоставить возможность купить автомобиль на льготных условиях жителям новых регионов России и районов Крайнего Севера, предоставив им скидку 30% от стоимости машины. Кроме того, предлагается включить в программу льготного автокредитования граждан с почетными званиями федерального уровня и предоставить им скидку 30% от стоимости машины. "В рамках госпрограммы получить возможность приобретать автомобили на льготных условиях должны граждане со званием "Народный артист Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" и т.д.", – рассказал РИА Новости Миронов. По его словам, также особая потребность в личном транспорте сформировалась в новых российских регионах, ведь там строятся дороги, ведётся восстановление инфраструктуры, активно развивается социальная сфера, и государство должно создать все условия для повышения мобильности граждан. Миронов напомнил, что данная программа действует с 2015 года, и она позволяет гражданам получать скидку до 25% от стоимости транспорта, благодаря чему сотни тысяч россиян уже смогли приобрести новый автомобиль отечественного производства. "Сейчас в число льготников входят граждане с детьми, медработники, педагоги государственных и муниципальных образовательных учреждений, граждане с инвалидностью, участники СВО и их родственники. Программа крайне важная, и её действие нужно продлить до 2030 года", – заключил Миронов.

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россия, госдума, автокредитование