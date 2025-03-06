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Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5% - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250306/benzin-855532976.html
Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5%
Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5% - 06.03.2025, ПРАЙМ
Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5%
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к снижению после пяти дней роста, и за за четверг его цена | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:51+0300
2025-03-06T14:51+0300
энергетика
рынки
александр новак
аи-95
аи-92
сергей цивилев
еаэс
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к снижению после пяти дней роста, и за за четверг его цена упала по территориальному индексу Европейской части России сразу на 3,46% - до 56 609 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Также подешевела и тонна Аи-92 - на 1,22%, до 49 432 рублей. При этом цена на летнее дизельное топливо выросла по итогам торговой сессии на 0,94%, до 55 283 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,89%, до 57 369 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 0,76% - до 56 729 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 2,69% - до 17 679 рублей за тонну. В то же время стоимость мазута снизилась на 1,8%, до 29 761 рубля за тонну, авиакеросина - на 0,51%, до 80 366 рублей. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце февраля поручил профильным ведомствам подготовить предложения о повышении приоритетности поставок топлива на внутренний рынок по железной дороге в третью очередь из шестой. Это следовало из протокола совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что министерство готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующее повышение цен. Тем временем правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынки, александр новак, аи-95, аи-92, сергей цивилев, еаэс
Энергетика, Рынки, Александр Новак, Аи-95, Аи-92, Сергей Цивилев, ЕАЭС
14:51 06.03.2025
 
Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5%

Стоимость бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5% в четверг

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к снижению после пяти дней роста, и за за четверг его цена упала по территориальному индексу Европейской части России сразу на 3,46% - до 56 609 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Также подешевела и тонна Аи-92 - на 1,22%, до 49 432 рублей.
При этом цена на летнее дизельное топливо выросла по итогам торговой сессии на 0,94%, до 55 283 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,89%, до 57 369 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 0,76% - до 56 729 рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 2,69% - до 17 679 рублей за тонну. В то же время стоимость мазута снизилась на 1,8%, до 29 761 рубля за тонну, авиакеросина - на 0,51%, до 80 366 рублей.
Вице-премьер РФ Александр Новак в конце февраля поручил профильным ведомствам подготовить предложения о повышении приоритетности поставок топлива на внутренний рынок по железной дороге в третью очередь из шестой. Это следовало из протокола совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что министерство готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующее повышение цен.
Тем временем правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Заправка автомобиля
Цены на бензин Аи-95 в Москве за неделю ускорили рост
3 марта, 14:23
 
ЭнергетикаРынкиАлександр НовакАи-95Аи-92Сергей ЦивилевЕАЭС
 
 
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