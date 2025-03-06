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Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5%

Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5% - 06.03.2025, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-95 на бирже в России снизилась на 3,5%

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к снижению после пяти дней роста, и за за четверг его цена | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:51+0300

2025-03-06T14:51+0300

2025-03-06T14:51+0300

энергетика

рынки

александр новак

аи-95

аи-92

сергей цивилев

еаэс

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к снижению после пяти дней роста, и за за четверг его цена упала по территориальному индексу Европейской части России сразу на 3,46% - до 56 609 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Также подешевела и тонна Аи-92 - на 1,22%, до 49 432 рублей. При этом цена на летнее дизельное топливо выросла по итогам торговой сессии на 0,94%, до 55 283 рублей за тонну, на межсезонное - на 0,89%, до 57 369 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 0,76% - до 56 729 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 2,69% - до 17 679 рублей за тонну. В то же время стоимость мазута снизилась на 1,8%, до 29 761 рубля за тонну, авиакеросина - на 0,51%, до 80 366 рублей. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце февраля поручил профильным ведомствам подготовить предложения о повышении приоритетности поставок топлива на внутренний рынок по железной дороге в третью очередь из шестой. Это следовало из протокола совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что министерство готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующее повышение цен. Тем временем правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250303/benzin-855416950.html

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рынки, александр новак, аи-95, аи-92, сергей цивилев, еаэс