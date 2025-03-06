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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 марта - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 марта
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 марта - 06.03.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,02 копейки - до 12,2892 рубля, курс доллара снизился на 21,54 копейки - до 89,5724... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:32+0300
2025-03-06T17:40+0300
курс доллара к рублю
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,02 копейки - до 12,2892 рубля, курс доллара снизился на 21,54 копейки - до 89,5724 рубля, курс евро вырос на 89,4 копейки - до 96,5975 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Курс доллара к рублю
17:32 06.03.2025 (обновлено: 17:40 06.03.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 марта

Официальный курс юаня на пятницу - 12,29 руб, доллара - 89,57 руб, евро - 96,60 руб

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,02 копейки - до 12,2892 рубля, курс доллара снизился на 21,54 копейки - до 89,5724 рубля, курс евро вырос на 89,4 копейки - до 96,5975 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
Курс доллара к рублю
 
 
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