Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/nefit-855519338.html
Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром
Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром - 06.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром
Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после отрицательной динамики в ходе торгов четырех предыдущих дней, свидетельствуют данные бирж. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T08:31+0300
2025-03-06T08:32+0300
экономика
рынки
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83402/67/834026711_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_ef27ac00bad8b77324f26a8df4ab913a.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после отрицательной динамики в ходе торгов четырех предыдущих дней, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.16 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59%, до 69,71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 66,72 доллара. За предыдущие четыре торговых дня нефть марки Brent снизилась в цене на 6,4%, марка WTI подешевела на 5,74%. При этом в среду вечером котировки опускались ниже 69 долларов за баррель впервые с 10 сентября прошлого года. Рост котировок нефти утром в четверг может сдерживаться сохранением обеспокоенности аналитиков по поводу объема спроса на рынке нефти на фоне введения импортных пошлин со стороны США. "Импортные тарифы в конечном счете приведут к инфляционным последствиям и окажут влияние на структуру потребления, особенно дизельного топлива, которое тесно связано с производственным спросом. Непредсказуемость ответных и взаимных пошлин увеличивает неопределенность", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик по нефтяным рынкам Sparta Commodities Джун Го (June Goh). США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации политики президента США Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20250305/druzhba-855511081.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83402/67/834026711_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_940af25db01e688090e70a364f232aaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, нефть
Экономика, Рынки, Нефть
08:31 06.03.2025 (обновлено: 08:32 06.03.2025)
 
Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром

Стоимость нефти перешла к росту после снижения четырех торговых дней

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после отрицательной динамики в ходе торгов четырех предыдущих дней, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.16 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59%, до 69,71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 66,72 доллара.
За предыдущие четыре торговых дня нефть марки Brent снизилась в цене на 6,4%, марка WTI подешевела на 5,74%. При этом в среду вечером котировки опускались ниже 69 долларов за баррель впервые с 10 сентября прошлого года.
Рост котировок нефти утром в четверг может сдерживаться сохранением обеспокоенности аналитиков по поводу объема спроса на рынке нефти на фоне введения импортных пошлин со стороны США.
"Импортные тарифы в конечном счете приведут к инфляционным последствиям и окажут влияние на структуру потребления, особенно дизельного топлива, которое тесно связано с производственным спросом. Непредсказуемость ответных и взаимных пошлин увеличивает неопределенность", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик по нефтяным рынкам Sparta Commodities Джун Го (June Goh).
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации политики президента США Дональда Трампа.
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Кабмин Чехии компенсирует двум НПЗ прекращение поставок нефти
Вчера, 19:59
 
ЭкономикаРынкиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала