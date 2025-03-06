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Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром

Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром - 06.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти перешла к росту в четверг утром

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после отрицательной динамики в ходе торгов четырех предыдущих дней, свидетельствуют данные бирж. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T08:31+0300

2025-03-06T08:31+0300

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экономика

рынки

нефть

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются после отрицательной динамики в ходе торгов четырех предыдущих дней, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.16 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59%, до 69,71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 66,72 доллара. За предыдущие четыре торговых дня нефть марки Brent снизилась в цене на 6,4%, марка WTI подешевела на 5,74%. При этом в среду вечером котировки опускались ниже 69 долларов за баррель впервые с 10 сентября прошлого года. Рост котировок нефти утром в четверг может сдерживаться сохранением обеспокоенности аналитиков по поводу объема спроса на рынке нефти на фоне введения импортных пошлин со стороны США. "Импортные тарифы в конечном счете приведут к инфляционным последствиям и окажут влияние на структуру потребления, особенно дизельного топлива, которое тесно связано с производственным спросом. Непредсказуемость ответных и взаимных пошлин увеличивает неопределенность", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик по нефтяным рынкам Sparta Commodities Джун Го (June Goh). США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации политики президента США Дональда Трампа.

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рынки, нефть