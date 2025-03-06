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Стоимость нефти растет в четверг днем

Стоимость нефти растет в четверг днем - 06.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет в четверг днем

Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после четырех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:58+0300

2025-03-06T14:58+0300

2025-03-06T14:58+0300

экономика

нефть

рынки

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются после четырех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.29 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,23%, до 69,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 66,47 доллара. Котировки нефти снижались предыдущие четыре торговые сессии подряд, суммарно стоимость этого вида сырья снизилась за этот период более чем на 5%. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 28 февраля увеличились на 3,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,9 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю выросла на 6 тысяч баррелей в сутки, до 13,508 миллиона баррелей в сутки. В то же время запасы нефтепродуктов за отчетный период снизились сильнее ожиданий. "Цены на нефть сталкиваются со сложным сценарием, на который в значительной степени влияет торговая напряженность между Соединенными Штатами и их ключевыми партнерами. Неопределенность, вызванная введением пошлин и соответствующими ответными мерами, подрывает мировое доверие, потенциально замедляя мировую экономическую активность и, в свою очередь, ослабляя нефтяной спрос", - рассказал газете Wall Street Journal аналитик Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia). США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.

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нефть, рынки