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Цены на нефть взяли курс на снижение - 06.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250306/neft-855544646.html
Цены на нефть взяли курс на снижение
Цены на нефть взяли курс на снижение - 06.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть взяли курс на снижение
Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:50+0300
2025-03-06T18:51+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,13%, до 69,21 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 66,13 доллара. За предыдущие четыре торговых дня нефть обеих марок дешевела, а в среду стоимость Brent впервые с сентября опустилась ниже 69 долларов за баррель. Неопределенность торговой политики США и обещание новых импортных пошлин, а также увеличение предложения на рынке будут сдерживать рост цен на сырье, считает старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писурос (Charalampos Pissouros). "Возможно, падение было вызвано опасениями, что пошлины повлияют на мировой спрос или реакцией на более высокие, чем ожидалось, запасы нефти в США на прошлой неделе", - цитирует также его портал Market Watch.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
18:50 06.03.2025 (обновлено: 18:51 06.03.2025)
 
Цены на нефть взяли курс на снижение

Торги: цены на нефть вечером перешли к снижению после роста днем

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,13%, до 69,21 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 66,13 доллара.
За предыдущие четыре торговых дня нефть обеих марок дешевела, а в среду стоимость Brent впервые с сентября опустилась ниже 69 долларов за баррель.
Неопределенность торговой политики США и обещание новых импортных пошлин, а также увеличение предложения на рынке будут сдерживать рост цен на сырье, считает старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писурос (Charalampos Pissouros).
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"Возможно, падение было вызвано опасениями, что пошлины повлияют на мировой спрос или реакцией на более высокие, чем ожидалось, запасы нефти в США на прошлой неделе", - цитирует также его портал Market Watch.
 
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