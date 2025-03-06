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Цены на нефть взяли курс на снижение
Цены на нефть взяли курс на снижение - 06.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть взяли курс на снижение
Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:50+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,13%, до 69,21 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 66,13 доллара. За предыдущие четыре торговых дня нефть обеих марок дешевела, а в среду стоимость Brent впервые с сентября опустилась ниже 69 долларов за баррель. Неопределенность торговой политики США и обещание новых импортных пошлин, а также увеличение предложения на рынке будут сдерживать рост цен на сырье, считает старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писурос (Charalampos Pissouros). "Возможно, падение было вызвано опасениями, что пошлины повлияют на мировой спрос или реакцией на более высокие, чем ожидалось, запасы нефти в США на прошлой неделе", - цитирует также его портал Market Watch.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
Цены на нефть взяли курс на снижение
Торги: цены на нефть вечером перешли к снижению после роста днем
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером вернулись к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,13%, до 69,21 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 66,13 доллара.
За предыдущие четыре торговых дня нефть обеих марок дешевела, а в среду стоимость Brent впервые с сентября опустилась ниже 69 долларов за баррель.
Неопределенность торговой политики США и обещание новых импортных пошлин, а также увеличение предложения на рынке будут сдерживать рост цен на сырье, считает старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писурос (Charalampos Pissouros).
Цена нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые за три месяца
"Возможно, падение было вызвано опасениями, что пошлины повлияют на мировой спрос или реакцией на более высокие, чем ожидалось, запасы нефти в США на прошлой неделе", - цитирует также его портал Market Watch.