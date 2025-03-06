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Эксперты ожидают сокращения мирового спроса на платину - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты ожидают сокращения мирового спроса на платину
Эксперты ожидают сокращения мирового спроса на платину - 06.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты ожидают сокращения мирового спроса на платину
Мировой спрос на платину сократится на 5%, до 7,85 миллиона унций в 2025 году, прогнозируют во Всемирном совете по инвестициям в платину (World Platinum... | 06.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировой спрос на платину сократится на 5%, до 7,85 миллиона унций в 2025 году, прогнозируют во Всемирном совете по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). "Ожидается, что общий объем предложения снизится на 4%, до 7002 тысяч унций в 2025 году ... Прогнозируется, что общий спрос составит 7850 тысяч унций, что на 5% меньше, чем в 2024 году", - говорится в материалах организации. Согласно данным организации, в прошлом году общий объем производства вырос на 3% и составил 7,293 миллиона унций. Общий спрос в прошлом году составил 8,288 миллиона унций, что на 5% больше, чем в 2023 году. Таким образом, дефицит на мировом рынке платины в текущем году составит примерно 848 тысяч унций, что на 14,7% ниже в годовом выражении, в 2024 году нехватка драгоценного металла была в размере 995 тысяч унций. Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) был создан в 2014 году ведущими производителями платины с целью развития рынка инвестиционного спроса на платину, следует из материалов организации.
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бизнес, wpic, платина
Бизнес, WPIC, платина
16:54 06.03.2025
 
Эксперты ожидают сокращения мирового спроса на платину

WPIC: мировой спрос на платину в 2025 году сократится до 7,85 миллиона унций

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБруски аффинированной платины
Бруски аффинированной платины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировой спрос на платину сократится на 5%, до 7,85 миллиона унций в 2025 году, прогнозируют во Всемирном совете по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC).
"Ожидается, что общий объем предложения снизится на 4%, до 7002 тысяч унций в 2025 году ... Прогнозируется, что общий спрос составит 7850 тысяч унций, что на 5% меньше, чем в 2024 году", - говорится в материалах организации.
Согласно данным организации, в прошлом году общий объем производства вырос на 3% и составил 7,293 миллиона унций. Общий спрос в прошлом году составил 8,288 миллиона унций, что на 5% больше, чем в 2023 году.
Таким образом, дефицит на мировом рынке платины в текущем году составит примерно 848 тысяч унций, что на 14,7% ниже в годовом выражении, в 2024 году нехватка драгоценного металла была в размере 995 тысяч унций.
Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) был создан в 2014 году ведущими производителями платины с целью развития рынка инвестиционного спроса на платину, следует из материалов организации.
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