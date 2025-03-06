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"Они обречены". В Раде сделали тяжелое признание о положении ВСУ

"Они обречены". В Раде сделали тяжелое признание о положении ВСУ - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Они обречены". В Раде сделали тяжелое признание о положении ВСУ

Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что из-за паузы США в предоставлении разведданных Киеву украинские военные будут... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T13:53+0300

2025-03-06T13:53+0300

2025-03-06T13:53+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что из-за паузы США в предоставлении разведданных Киеву украинские военные будут обречены на поле боя, это приведет к росту числа потерь в рядах ВСУ. Таким образом Рудик ответила на вопрос интервьюера в эфире радиостанции Times Radio о том, приведет ли приостановка разведподдержки со стороны США к большему числу потерь в рядах ВСУ. "Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены", - ответила Рудик. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.

https://1prime.ru/20250305/razvedka-855496687.html

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