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"Интересные события". Российский штурмовик анонсировал прорыв под Курском
"Интересные события". Российский штурмовик анонсировал прорыв под Курском - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Интересные события". Российский штурмовик анонсировал прорыв под Курском
Подразделения ВСУ в Курской области "выдохлись" из-за того, что украинское командование вынуждено бросать подкрепления на другие участки фронта, рассказал... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:50+0300
2025-03-06T14:50+0300
2025-03-06T14:50+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ в Курской области "выдохлись" из-за того, что украинское командование вынуждено бросать подкрепления на другие участки фронта, рассказал телеканалу "360" командир штурмового подразделения ЧВК "Вагнер" с позывным "Констебль", заявив что на Курщине грядут "интересные события".Он отметил, что ситуацию в курском приграничье ждут кардинальные перемены после того, как Запада перестанет передавать украинцам разведывательные данные.В самом скором времени, по словам "Констебля", российские части начнут "отрезать" суджанский выступ."На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область, - сообщил командир штурмового подразделения. - Я думаю, что наши будут отрезать суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть суджанского выступа".В настоящий момент украинцы несут громадные потери и испытывают серьезные проблемы с логистикой, ведь бойцы ВС РФ "приноровились" использовать FPV-дроны по ночам, и это помогает развивать успех в Курской области, отметил "Констебль".
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курская область, всу
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ
"Интересные события". Российский штурмовик анонсировал прорыв под Курском
Командир ЧВК "Вагнер": подразделения ВСУ "выдохлись" в Курской области
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Подразделения ВСУ в Курской области "выдохлись" из-за того, что украинское командование вынуждено бросать подкрепления на другие участки фронта, рассказал телеканалу "360"
командир штурмового подразделения ЧВК "Вагнер" с позывным "Констебль", заявив что на Курщине грядут "интересные события".
Он отметил, что ситуацию в курском приграничье ждут кардинальные перемены после того, как Запада перестанет передавать украинцам разведывательные данные.
В самом скором времени, по словам "Констебля", российские части начнут "отрезать" суджанский выступ.
"На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область, - сообщил командир штурмового подразделения. - Я думаю, что наши будут отрезать суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть суджанского выступа".
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В настоящий момент украинцы несут громадные потери и испытывают серьезные проблемы с логистикой, ведь бойцы ВС РФ "приноровились" использовать FPV-дроны по ночам, и это помогает развивать успех в Курской области, отметил "Констебль".