https://1prime.ru/20250306/svo-855532851.html

"Интересные события". Российский штурмовик анонсировал прорыв под Курском

"Интересные события". Российский штурмовик анонсировал прорыв под Курском - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Интересные события". Российский штурмовик анонсировал прорыв под Курском

Подразделения ВСУ в Курской области "выдохлись" из-за того, что украинское командование вынуждено бросать подкрепления на другие участки фронта, рассказал... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:50+0300

2025-03-06T14:50+0300

2025-03-06T14:50+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/11/854989146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a091133b880ac55d67bd10b1935a087.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ в Курской области "выдохлись" из-за того, что украинское командование вынуждено бросать подкрепления на другие участки фронта, рассказал телеканалу "360" командир штурмового подразделения ЧВК "Вагнер" с позывным "Констебль", заявив что на Курщине грядут "интересные события".Он отметил, что ситуацию в курском приграничье ждут кардинальные перемены после того, как Запада перестанет передавать украинцам разведывательные данные.В самом скором времени, по словам "Констебля", российские части начнут "отрезать" суджанский выступ."На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область, - сообщил командир штурмового подразделения. - Я думаю, что наши будут отрезать суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть суджанского выступа".В настоящий момент украинцы несут громадные потери и испытывают серьезные проблемы с логистикой, ведь бойцы ВС РФ "приноровились" использовать FPV-дроны по ночам, и это помогает развивать успех в Курской области, отметил "Констебль".

https://1prime.ru/20250303/reshetnikov-855404619.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курская область, всу