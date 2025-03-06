https://1prime.ru/20250306/svo-855535524.html

"Возможна высадка ВСУ в Крыму". Офицер ВС РФ предупредил о серьезных рисках

"Возможна высадка ВСУ в Крыму". Офицер ВС РФ предупредил о серьезных рисках - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Возможна высадка ВСУ в Крыму". Офицер ВС РФ предупредил о серьезных рисках

Существует вероятность, что части Вооруженных сил Украины предпримут попытку высадиться на западном берегу Крыма. Об этом в беседе с "МК" предупредил военный... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:51+0300

2025-03-06T15:51+0300

2025-03-06T15:51+0300

спецоперация на украине

всу

высадка

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экспертное мнение

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Существует вероятность, что части Вооруженных сил Украины предпримут попытку высадиться на западном берегу Крыма. Об этом в беседе с "МК" предупредил военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.Он уверен, что Владимир Зеленский говорит о перемирии лишь для того, чтобы "использовать его для передышки, перегруппировки и получения помощи от Европы"."Однако, если (Зеленский - прим. ред.) возьмет на себя обязательства по прекращению огня, будет вынужден их соблюдать под давлением Вашингтона", – считает подполковник. При это он подчеркнул, что до заключения перемирия настанет самый опасный период для России."Возможны попытки высадки ВСУ на западное побережье Крыма, несмотря на самоубийственность таких действий", - предположил Шкурлатов, отметив, что ВСУ могут попытаться провести "комбинированную операцию", применив дальнобойные вооружения западного производства и десант."У них есть окно возможностей до перемирия, и они могут попытаться получить козырь для торга, - отметил Шкурлатов. - Нельзя допустить, чтобы перемирие использовалось противником для зализывания ран и возобновления боевых действий".

https://1prime.ru/20250305/udary-855500704.html

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всу, высадка, крым, экспертное мнение