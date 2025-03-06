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Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий
Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий - 06.03.2025, ПРАЙМ
Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий
ВСУ, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:58+0300
2025-03-06T18:55+0300
спецоперация на украине
кит келлог
украина
военная техника
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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. ВСУ, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог."У них есть возможность с имеющимися у них активами продолжать борьбу", - заявил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, есть ли у Киева достаточно техники для продолжения военных действий до лета.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
https://1prime.ru/20250305/peregovory-855499252.html
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кит келлог, украина, военная техника
Спецоперация на Украине, Кит Келлог, УКРАИНА, военная техника
18:58 06.03.2025
 
Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий

Келлог: у ВСУ достаточно техники для продолжения боевых действий без помощи США

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. ВСУ, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
"У них есть возможность с имеющимися у них активами продолжать борьбу", - заявил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, есть ли у Киева достаточно техники для продолжения военных действий до лета.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Белый дом назвал условие возобновления помощи Украине
5 марта, 15:55
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
 
Спецоперация на УкраинеКит КеллогУКРАИНАвоенная техника
 
 
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