https://1prime.ru/20250306/svo-855544553.html

Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий

Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий - 06.03.2025, ПРАЙМ

Келлог оценил, хватит ли ВСУ техники для продолжения боевых действий

ВСУ, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:58+0300

2025-03-06T18:58+0300

2025-03-06T18:55+0300

спецоперация на украине

кит келлог

украина

военная техника

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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. ВСУ, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог."У них есть возможность с имеющимися у них активами продолжать борьбу", - заявил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, есть ли у Киева достаточно техники для продолжения военных действий до лета.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

https://1prime.ru/20250305/peregovory-855499252.html

украина

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кит келлог, украина, военная техника