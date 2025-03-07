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Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,6%, Аи-95 подорожал на 0,4%

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,6%, Аи-95 подорожал на 0,4% - 07.03.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,6%, Аи-95 подорожал на 0,4%

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 1,6%, при этом марка Аи-95, напротив,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:06+0300

2025-03-07T17:06+0300

2025-03-07T17:06+0300

энергетика

аи-92

аи-95

еаэс

александр новак

сергей цивилев

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 1,6%, при этом марка Аи-95, напротив, подорожала, на 0,36%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,31%, до 49 277 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 1,32% - до 55 863 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизельного топлива опустилась в пятницу на 0,32% - до 57 184 рублей за тонну. В то же время тонна летнего дизтоплива подорожала на 1,75%, до 56 253 рублей, зимнего - на 1,08%, до 57 343 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 2,03% - до 18 038 рублей за тонну. При этом цена на мазут снизилась на 0,8%, до 29 523 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,35%, до 80 084 рублей. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил ранее в пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250306/benzin-855532976.html

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аи-92, аи-95, еаэс, александр новак, сергей цивилев