Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/kontrakt-855582880.html
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков - 07.03.2025, ПРАЙМ
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков
"Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T22:22+0300
2025-03-07T22:31+0300
экономика
рособоронэкспорт
контракт
минобороны
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_0eee9c85ecb38bae014aa7aa30a07da4.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских Сухопутных сил, сообщили в госкомпании. "Контракт на сумму 248 миллионов долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью 1 тысяча лошадиных сил для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30 процентов, повысить их маневренность и проходимость. Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе Make in India", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Танки T-72 разработки и производства "Уралвагонзавода" являются основой танкового парка Сухопутных сил Индии. В настоящее время они оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил.
https://1prime.ru/20250217/rosoboroneksport-854988427.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7503b8ca1351c23a0db560bee050736e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рособоронэкспорт, контракт, минобороны, индия
Экономика, Рособоронэкспорт, контракт, Минобороны, ИНДИЯ
22:22 07.03.2025 (обновлено: 22:31 07.03.2025)
 
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков

Рособоронэкспорт подписал с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских Сухопутных сил, сообщили в госкомпании.
"Контракт на сумму 248 миллионов долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью 1 тысяча лошадиных сил для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30 процентов, повысить их маневренность и проходимость. Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе Make in India", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Рособоронэкспорт. - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов
17 февраля, 11:21
Танки T-72 разработки и производства "Уралвагонзавода" являются основой танкового парка Сухопутных сил Индии. В настоящее время они оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил.
 
ЭкономикаРособоронэкспортконтрактМинобороныИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала