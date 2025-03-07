https://1prime.ru/20250307/kontrakt-855582880.html

Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков

Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков - 07.03.2025, ПРАЙМ

Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков

"Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T22:22+0300

2025-03-07T22:22+0300

2025-03-07T22:31+0300

экономика

рособоронэкспорт

контракт

минобороны

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_0eee9c85ecb38bae014aa7aa30a07da4.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских Сухопутных сил, сообщили в госкомпании. "Контракт на сумму 248 миллионов долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью 1 тысяча лошадиных сил для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30 процентов, повысить их маневренность и проходимость. Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе Make in India", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Танки T-72 разработки и производства "Уралвагонзавода" являются основой танкового парка Сухопутных сил Индии. В настоящее время они оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил.

https://1prime.ru/20250217/rosoboroneksport-854988427.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рособоронэкспорт, контракт, минобороны, индия