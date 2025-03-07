https://1prime.ru/20250307/kontrakt-855582880.html
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков - 07.03.2025, ПРАЙМ
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков
"Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T22:22+0300
2025-03-07T22:22+0300
2025-03-07T22:31+0300
экономика
рособоронэкспорт
контракт
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских Сухопутных сил, сообщили в госкомпании. "Контракт на сумму 248 миллионов долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью 1 тысяча лошадиных сил для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30 процентов, повысить их маневренность и проходимость. Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе Make in India", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Танки T-72 разработки и производства "Уралвагонзавода" являются основой танкового парка Сухопутных сил Индии. В настоящее время они оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил.
https://1prime.ru/20250217/rosoboroneksport-854988427.html
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рособоронэкспорт, контракт, минобороны, индия
Экономика, Рособоронэкспорт, контракт, Минобороны, ИНДИЯ
Россия подписала с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков
Рособоронэкспорт подписал с Индией контракт на $248 млн на ремоторизацию танков
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских Сухопутных сил, сообщили в госкомпании.
"Контракт на сумму 248 миллионов долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью 1 тысяча лошадиных сил для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30 процентов, повысить их маневренность и проходимость. Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе Make in India", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов
Танки T-72 разработки и производства "Уралвагонзавода" являются основой танкового парка Сухопутных сил Индии. В настоящее время они оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил.