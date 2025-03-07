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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 8 марта

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 8 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 8 марта

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,05 копейки, до 12,2387 рубля, курс доллара - на 43,62 копейки, до 89,1362 рубля, а... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:14+0300

2025-03-07T17:14+0300

2025-03-07T17:19+0300

курс доллара к рублю

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 5,05 копейки, до 12,2387 рубля, курс доллара - на 43,62 копейки, до 89,1362 рубля, а курс евро вырос на 26,34 копейки, до 96,8609 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40