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Нефть торгуется без единой динамики - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Нефть торгуется без единой динамики
Нефть торгуется без единой динамики - 07.03.2025, ПРАЙМ
Нефть торгуется без единой динамики
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T08:19+0300
2025-03-07T08:19+0300
экономика
нефть
рынки
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07%, до 69,51 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI торговались на уровне предыдущего закрытия в 66,36 доллара. В области торговли, насколько возможно проанализировать, все будет зависеть от дальнейшего курса политики, который ведется президентом США Дональдом Трампом, прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Цены на нефть подвержены дальнейшему снижению, добавила аналитик. На этой неделе инвесторы также оценивали вышедшие в среду данные от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 28 февраля запасы нефти в США увеличились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 433,8 миллиона баррелей. Кроме того, в пятницу вечером будет опубликована еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 28 февраля их число снизилось на две - до 486 агрегатов.
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нефть, рынки
Экономика, Нефть, Рынки
08:19 07.03.2025
 
Нефть торгуется без единой динамики

Нефть торгуется разнонаправленно утром в пятницу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07%, до 69,51 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI торговались на уровне предыдущего закрытия в 66,36 доллара.
В области торговли, насколько возможно проанализировать, все будет зависеть от дальнейшего курса политики, который ведется президентом США Дональдом Трампом, прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Цены на нефть подвержены дальнейшему снижению, добавила аналитик.
На этой неделе инвесторы также оценивали вышедшие в среду данные от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 28 февраля запасы нефти в США увеличились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 433,8 миллиона баррелей.
Кроме того, в пятницу вечером будет опубликована еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 28 февраля их число снизилось на две - до 486 агрегатов.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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ЭкономикаНефтьРынки
 
 
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