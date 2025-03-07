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Нефть торгуется без единой динамики
Нефть торгуется без единой динамики - 07.03.2025, ПРАЙМ
Нефть торгуется без единой динамики
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T08:19+0300
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2025-03-07T08:19+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07%, до 69,51 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI торговались на уровне предыдущего закрытия в 66,36 доллара. В области торговли, насколько возможно проанализировать, все будет зависеть от дальнейшего курса политики, который ведется президентом США Дональдом Трампом, прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Цены на нефть подвержены дальнейшему снижению, добавила аналитик. На этой неделе инвесторы также оценивали вышедшие в среду данные от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 28 февраля запасы нефти в США увеличились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 433,8 миллиона баррелей. Кроме того, в пятницу вечером будет опубликована еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 28 февраля их число снизилось на две - до 486 агрегатов.
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нефть, рынки
Нефть торгуется без единой динамики
Нефть торгуется разнонаправленно утром в пятницу
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,07%, до 69,51 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI торговались на уровне предыдущего закрытия в 66,36 доллара.
В области торговли, насколько возможно проанализировать, все будет зависеть от дальнейшего курса политики, который ведется президентом США Дональдом Трампом, прокомментировала агентству Блумберг основатель сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Цены на нефть подвержены дальнейшему снижению, добавила аналитик.
На этой неделе инвесторы также оценивали вышедшие в среду данные от управления энергетической информации минэнерго страны. За неделю по 28 февраля запасы нефти в США увеличились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 433,8 миллиона баррелей.
Кроме того, в пятницу вечером будет опубликована еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 28 февраля их число снизилось на две - до 486 агрегатов.
Цены на нефть взяли курс на снижение