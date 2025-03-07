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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии - 07.03.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии на фоне решения ОПЕК+ начать... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T12:32+0300
2025-03-07T12:32+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии на фоне решения ОПЕК+ начать наращивание добычи с 1 апреля, это первое снижение цен за три месяца, пишет агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия снижает цены на нефть для покупателей в Азии, своем крупнейшем рынке, поскольку ОПЕК+ начинает ослаблять ограничения на добычу", - пишет агентство. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в апреле снижена на 0,4 доллара за баррель, что стало первым снижением за три месяца, говорится в материале. Аналитики, опрошенные Блумбергом, ждали снижения только на 0,15 доллара. Таким образом, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в апреле на 3,5 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, в марте премия составляла 3,9 доллара за баррель. В предыдущем месяце цены на март были повышены максимальными темпами с августа 2022 года. Станы ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки публикациям некоторых СМИ о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи, запланированное на апрель. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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нефть, saudi aramco, азия
Экономика, Нефть, Saudi Aramco, АЗИЯ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Bloomberg: Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на апрель
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на апрель для покупателей из Азии на фоне решения ОПЕК+ начать наращивание добычи с 1 апреля, это первое снижение цен за три месяца, пишет агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия снижает цены на нефть для покупателей в Азии, своем крупнейшем рынке, поскольку ОПЕК+ начинает ослаблять ограничения на добычу", - пишет агентство.
Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в апреле снижена на 0,4 доллара за баррель, что стало первым снижением за три месяца, говорится в материале. Аналитики, опрошенные Блумбергом, ждали снижения только на 0,15 доллара.
Таким образом, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в апреле на 3,5 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, в марте премия составляла 3,9 доллара за баррель. В предыдущем месяце цены на март были повышены максимальными темпами с августа 2022 года.
Станы ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки публикациям некоторых СМИ о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи, запланированное на апрель.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Нефть торгуется без единой динамики