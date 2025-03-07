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Казахстан сократил экспорт нефти в Германию на 21% - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Казахстан сократил экспорт нефти в Германию на 21%
Казахстан сократил экспорт нефти в Германию на 21% - 07.03.2025, ПРАЙМ
Казахстан сократил экспорт нефти в Германию на 21%
Казахстан в феврале сократил поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" до 100 тысяч тонн, снизив объем на 21% по сравнению с январем, сообщили РИА... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:08+0300
2025-03-07T13:08+0300
энергетика
нефть
германия
казахстан
алма-ата
казтрансойл
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АЛМА-АТА, 7 мар - ПРАЙМ. Казахстан в феврале сократил поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" до 100 тысяч тонн, снизив объем на 21% по сравнению с январем, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл". "В феврале 2025 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 100 тысяч тонн", - сообщил оператор. Ранее "Казтрансойл" информировал, что в январе объем транспортировки казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию составил 127 тысяч тонн. В компании отметили, что в марте "Казтрансойл" планирует осуществить экспорт нефти в соответствии с графиком, утверждаемым министерством энергетики республики. В январе минэнерго Казахстана сообщало, что план по транспортировке нефти в Германию на 2025 год составляет 1,2 миллиона тонн. В 2024 году объем поставок через систему "Дружба" достиг 1,5 миллиона тонн.
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нефть, германия, казахстан, алма-ата, казтрансойл
Энергетика, Нефть, ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, КазТрансОйл
13:08 07.03.2025
 
Казахстан сократил экспорт нефти в Германию на 21%

"Казтрансойл": Казахстан в феврале сократил экспорт нефти в Германию на 21%

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© flickr.com / sly06
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АЛМА-АТА, 7 мар - ПРАЙМ. Казахстан в феврале сократил поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" до 100 тысяч тонн, снизив объем на 21% по сравнению с январем, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл".
"В феврале 2025 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 100 тысяч тонн", - сообщил оператор.
Ранее "Казтрансойл" информировал, что в январе объем транспортировки казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию составил 127 тысяч тонн. В компании отметили, что в марте "Казтрансойл" планирует осуществить экспорт нефти в соответствии с графиком, утверждаемым министерством энергетики республики.
В январе минэнерго Казахстана сообщало, что план по транспортировке нефти в Германию на 2025 год составляет 1,2 миллиона тонн. В 2024 году объем поставок через систему "Дружба" достиг 1,5 миллиона тонн.
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ЭнергетикаНефтьГЕРМАНИЯКАЗАХСТАНАЛМА-АТАКазТрансОйл
 
 
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