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В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире
В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире - 07.03.2025, ПРАЙМ
В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за февраль увеличилось к январю на 45, или на 2,65%, до 1741 единицы, свидетельствуют... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:13+0300
2025-03-07T14:13+0300
энергетика
нефть
baker hughes
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за февраль увеличилось к январю на 45, или на 2,65%, до 1741 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось при этом на 72, или на 4%. В США, согласно данным компании, показатель вырос на 8 единиц, до 590 агрегатов, в Канаде - на 39, до 247 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке снизилось на 2, до 130, в Европе - увеличилось на 1, до 121 установки, в Африке - сократилось на 3, до 98 единиц. На Ближнем Востоке показатель остался на уровне предыдущего месяца в 346, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вырос на 4, до 210 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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нефть, baker hughes
Энергетика, Нефть, Baker Hughes
14:13 07.03.2025
 
В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире

BH: количество нефтегазовых буровых в мире выросло в феврале к январю на 2,65%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за февраль увеличилось к январю на 45, или на 2,65%, до 1741 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых сократилось при этом на 72, или на 4%.
В США, согласно данным компании, показатель вырос на 8 единиц, до 590 агрегатов, в Канаде - на 39, до 247 единиц.
Количество буровых установок в Латинской Америке снизилось на 2, до 130, в Европе - увеличилось на 1, до 121 установки, в Африке - сократилось на 3, до 98 единиц. На Ближнем Востоке показатель остался на уровне предыдущего месяца в 346, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вырос на 4, до 210 агрегатов.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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