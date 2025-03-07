https://1prime.ru/20250307/neft-855568741.html

В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире

В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире - 07.03.2025, ПРАЙМ

В США оценили рост числа нефтегазовых буровых установок в мире

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за февраль увеличилось к январю на 45, или на 2,65%, до 1741 единицы, свидетельствуют... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:13+0300

2025-03-07T14:13+0300

2025-03-07T14:13+0300

энергетика

нефть

baker hughes

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за февраль увеличилось к январю на 45, или на 2,65%, до 1741 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось при этом на 72, или на 4%. В США, согласно данным компании, показатель вырос на 8 единиц, до 590 агрегатов, в Канаде - на 39, до 247 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке снизилось на 2, до 130, в Европе - увеличилось на 1, до 121 установки, в Африке - сократилось на 3, до 98 единиц. На Ближнем Востоке показатель остался на уровне предыдущего месяца в 346, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вырос на 4, до 210 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

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нефть, baker hughes