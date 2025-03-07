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Казахстан в марте снизит экспорт нефти по КТК на 70% - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Казахстан в марте снизит экспорт нефти по КТК на 70%
Казахстан в марте снизит экспорт нефти по КТК на 70% - 07.03.2025, ПРАЙМ
Казахстан в марте снизит экспорт нефти по КТК на 70%
Казахстан в соответствии с выполнением соглашения ОПЕК+ планирует в марте сократить объемы прокачки экспортируемой нефти через систему Каспийского... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:31+0300
2025-03-07T14:31+0300
энергетика
нефть
казахстан
алма-ата
ктк
опек
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АЛМА-АТА, 7 мар - ПРАЙМ. Казахстан в соответствии с выполнением соглашения ОПЕК+ планирует в марте сократить объемы прокачки экспортируемой нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 70%, заявил вице-министр энергетики республики Алибек Жамауов. "Казахстан намерен провести оптимизацию добычи нефти в марте до необходимого уровня, соответствующего нашим обязательствам по ОПЕК+. Львиная доля экспорта проходит через КТК, соответственно, по КТК будут сокращены объемы. По этому направлению сокращение будет порядка 70% от общего объема наших сокращений в марте по КТК", - сообщил Жамауов в пятницу на брифинге в минэнерго. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев также в ходе брифинга подчеркнул, что республика примет все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. "Мы готовы использовать административные механизмы и вопросы, связанные с доступом к нефтепроводной инфраструктуре. То есть мы настроены достаточно серьёзно, чтобы обеспечить выполнение наших обязательств перед группой ОПЕК", - заключил Саткалиев.
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нефть, казахстан, алма-ата, ктк, опек
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, КТК, ОПЕК
14:31 07.03.2025
 
Казахстан в марте снизит экспорт нефти по КТК на 70%

Минэнерго: Казахстан в марте снизит экспорт нефти по КТК до 70% в рамках ОПЕК+

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АЛМА-АТА, 7 мар - ПРАЙМ. Казахстан в соответствии с выполнением соглашения ОПЕК+ планирует в марте сократить объемы прокачки экспортируемой нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 70%, заявил вице-министр энергетики республики Алибек Жамауов.
"Казахстан намерен провести оптимизацию добычи нефти в марте до необходимого уровня, соответствующего нашим обязательствам по ОПЕК+. Львиная доля экспорта проходит через КТК, соответственно, по КТК будут сокращены объемы. По этому направлению сокращение будет порядка 70% от общего объема наших сокращений в марте по КТК", - сообщил Жамауов в пятницу на брифинге в минэнерго.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев также в ходе брифинга подчеркнул, что республика примет все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.
"Мы готовы использовать административные механизмы и вопросы, связанные с доступом к нефтепроводной инфраструктуре. То есть мы настроены достаточно серьёзно, чтобы обеспечить выполнение наших обязательств перед группой ОПЕК", - заключил Саткалиев.
Министерская встреча ОПЕК+ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак
14:14
 
ЭнергетикаНефтьКАЗАХСТАНАЛМА-АТАКТКОПЕК
 
 
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