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Мировые цены на нефть растут - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут - 07.03.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются в пределах 2%, но с начала недели котировки готовятся снизиться, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:32+0300
2025-03-07T14:32+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются в пределах 2%, но с начала недели котировки готовятся снизиться, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,79%, до 70,7 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI – на 1,78%, до 67,54 доллара. Нефтяные котировки поднимаются после сокращения ранее на неделе. Особенно заметное снижение наблюдалось в понедельник и в среду – примерно на 2% и более в каждый из этих дней. С начала недели цены в среднем сократились более чем на 3%. Страны ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, а в среду минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю сильнее ожиданий. Поддерживает стоимость нефти при этом ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,46%, до 103,73 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 28 февраля их число снизилось на два - до 486 агрегатов.
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нефть, рынки, опек
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК
14:32 07.03.2025
 
Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут в пределах 2% в пятницу днем

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются в пределах 2%, но с начала недели котировки готовятся снизиться, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,79%, до 70,7 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI – на 1,78%, до 67,54 доллара.
Нефтяные котировки поднимаются после сокращения ранее на неделе. Особенно заметное снижение наблюдалось в понедельник и в среду – примерно на 2% и более в каждый из этих дней. С начала недели цены в среднем сократились более чем на 3%.
Страны ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, а в среду минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю сильнее ожиданий.
Поддерживает стоимость нефти при этом ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,46%, до 103,73 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 28 февраля их число снизилось на два - до 486 агрегатов.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
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08:19
 
ЭкономикаНефтьРынкиОПЕК
 
 
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