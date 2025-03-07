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Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут - 07.03.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются в пределах 2%, но с начала недели котировки готовятся снизиться, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:32+0300

2025-03-07T14:32+0300

2025-03-07T14:32+0300

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нефть

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются в пределах 2%, но с начала недели котировки готовятся снизиться, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,79%, до 70,7 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI – на 1,78%, до 67,54 доллара. Нефтяные котировки поднимаются после сокращения ранее на неделе. Особенно заметное снижение наблюдалось в понедельник и в среду – примерно на 2% и более в каждый из этих дней. С начала недели цены в среднем сократились более чем на 3%. Страны ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, а в среду минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю сильнее ожиданий. Поддерживает стоимость нефти при этом ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,46%, до 103,73 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 28 февраля их число снизилось на два - до 486 агрегатов.

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нефть, рынки, опек