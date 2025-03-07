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Цены на нефть завершают неделю снижением
Цены на нефть завершают неделю снижением - 07.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть завершают неделю снижением
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако по итогам недели могут показать снижение на 4%, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако по итогам недели могут показать снижение на 4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25% - до 70,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,07%, до 67,07 доллара. С начала недели Brent и WTI подешевели примерно на 3,8%. Инвесторы с опасением оценивают перспективы увеличения предложения на рынке. "Рынок, похоже, рассматривает уровень около 70 долларов как сильную поддержку. При этом рынок нефти остается чувствительным к новостям, указывающим на ослабление глобального роста и спроса", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 марта показатель остался на уровне предыдущей недели в 486 агрегатов.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
Цены на нефть завершают неделю снижением
Торги: цены на нефть готовятся завершить неделю снижением на 4%
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако по итогам недели могут показать снижение на 4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25% - до 70,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,07%, до 67,07 доллара.
С начала недели Brent и WTI подешевели примерно на 3,8%. Инвесторы с опасением оценивают перспективы увеличения предложения на рынке.
"Рынок, похоже, рассматривает уровень около 70 долларов как сильную поддержку. При этом рынок нефти остается чувствительным к новостям, указывающим на ослабление глобального роста и спроса", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 марта показатель остался на уровне предыдущей недели в 486 агрегатов.