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Цены на нефть завершают неделю снижением - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/neft-855582446.html
Цены на нефть завершают неделю снижением
Цены на нефть завершают неделю снижением - 07.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть завершают неделю снижением
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако по итогам недели могут показать снижение на 4%, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако по итогам недели могут показать снижение на 4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25% - до 70,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,07%, до 67,07 доллара. С начала недели Brent и WTI подешевели примерно на 3,8%. Инвесторы с опасением оценивают перспективы увеличения предложения на рынке. "Рынок, похоже, рассматривает уровень около 70 долларов как сильную поддержку. При этом рынок нефти остается чувствительным к новостям, указывающим на ослабление глобального роста и спроса", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 марта показатель остался на уровне предыдущей недели в 486 агрегатов.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
21:25 07.03.2025 (обновлено: 21:26 07.03.2025)
 
Цены на нефть завершают неделю снижением

Торги: цены на нефть готовятся завершить неделю снижением на 4%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, однако по итогам недели могут показать снижение на 4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25% - до 70,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 1,07%, до 67,07 доллара.
С начала недели Brent и WTI подешевели примерно на 3,8%. Инвесторы с опасением оценивают перспективы увеличения предложения на рынке.
"Рынок, похоже, рассматривает уровень около 70 долларов как сильную поддержку. При этом рынок нефти остается чувствительным к новостям, указывающим на ослабление глобального роста и спроса", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
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В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 марта показатель остался на уровне предыдущей недели в 486 агрегатов.
 
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