https://1prime.ru/20250307/novak-855568438.html

Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+

Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+ - 07.03.2025, ПРАЙМ

Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+

Добыча нефти РФ в январе-феврале была меньше квоты ОПЕК+, что связано с обязательствами компенсировать перепроизводство, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:07+0300

2025-03-07T14:07+0300

2025-03-07T14:07+0300

энергетика

россия

александр новак

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/19/834231904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48c90c74f9124f5df55bd32dbc2f3ed0.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти РФ в январе-феврале была меньше квоты ОПЕК+, что связано с обязательствами компенсировать перепроизводство, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы и в январе были ниже, и частично в феврале, но это в том числе связано с частичной компенсацией", - прокомментировал Новак данные агентства Блумберг о том, что в феврале добыча нефти у России была ниже квоты.

https://1prime.ru/20250307/opek-855568091.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, нефть