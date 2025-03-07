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Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+ - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250307/novak-855568438.html
Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+
Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+
Добыча нефти РФ в январе-феврале была меньше квоты ОПЕК+, что связано с обязательствами компенсировать перепроизводство, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:07+0300
2025-03-07T14:07+0300
энергетика
россия
александр новак
нефть
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти РФ в январе-феврале была меньше квоты ОПЕК+, что связано с обязательствами компенсировать перепроизводство, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы и в январе были ниже, и частично в феврале, но это в том числе связано с частичной компенсацией", - прокомментировал Новак данные агентства Блумберг о том, что в феврале добыча нефти у России была ниже квоты.
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россия, александр новак, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, Нефть
14:07 07.03.2025
 
Новак объяснил, почему нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+

Новак: нефтедобыча России была ниже квот ОПЕК+ из-за компенсации сверхдобычи

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаседание министров стран ОПЕК+
Заседание министров стран ОПЕК+ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти РФ в январе-феврале была меньше квоты ОПЕК+, что связано с обязательствами компенсировать перепроизводство, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы и в январе были ниже, и частично в феврале, но это в том числе связано с частичной компенсацией", - прокомментировал Новак данные агентства Блумберг о том, что в феврале добыча нефти у России была ниже квоты.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля
14:01
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр НовакНефть
 
 
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