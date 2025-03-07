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ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250307/novak-855568865.html
ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак
ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак - 07.03.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак
ОПЕК+ будет следить за ситуацией на мировом рынке нефти и при необходимости может "отыграть назад" принятое решение об увеличении добычи, сообщил журналистам... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:14+0300
2025-03-07T14:14+0300
энергетика
нефть
опек
александр новак
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+ будет следить за ситуацией на мировом рынке нефти и при необходимости может "отыграть назад" принятое решение об увеличении добычи, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Страны ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки тому, что некоторые СМИ писали о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи. Мировые цены на нефть отреагировали на это снижением, которое во вторник замедлилось. "У нас есть возможность как сокращать, так и увеличивать (добычу нефти в рамках ОПЕК+- ред.). Поэтому в данном случае есть целесообразность в повышенный спрос частично восстанавливать. Но при этом мы еще раз повторим, в коммюнике было написано о том, что мы будем "мониторить" рынок. И если будет на рынке дисбаланс, то мы всегда можем отыграть в другую сторону", - прокомментировал Новак решение альянса о постепенном росте добычи нефти.
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нефть, опек, александр новак
Энергетика, Нефть, ОПЕК, Александр Новак
14:14 07.03.2025
 
ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак

Новак: ОПЕК+ при необходимости может отменить решение об увеличении нефтедобычи

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМинистерская встреча ОПЕК+
Министерская встреча ОПЕК+ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+ будет следить за ситуацией на мировом рынке нефти и при необходимости может "отыграть назад" принятое решение об увеличении добычи, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Страны ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки тому, что некоторые СМИ писали о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи. Мировые цены на нефть отреагировали на это снижением, которое во вторник замедлилось.
"У нас есть возможность как сокращать, так и увеличивать (добычу нефти в рамках ОПЕК+- ред.). Поэтому в данном случае есть целесообразность в повышенный спрос частично восстанавливать. Но при этом мы еще раз повторим, в коммюнике было написано о том, что мы будем "мониторить" рынок. И если будет на рынке дисбаланс, то мы всегда можем отыграть в другую сторону", - прокомментировал Новак решение альянса о постепенном росте добычи нефти.
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14:05
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКАлександр Новак
 
 
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