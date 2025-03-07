https://1prime.ru/20250307/novak-855568865.html

ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак

ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак - 07.03.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ может отменить решение об увеличении нефтедобычи, заявил Новак

ОПЕК+ будет следить за ситуацией на мировом рынке нефти и при необходимости может "отыграть назад" принятое решение об увеличении добычи, сообщил журналистам... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:14+0300

2025-03-07T14:14+0300

2025-03-07T14:14+0300

энергетика

нефть

опек

александр новак

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+ будет следить за ситуацией на мировом рынке нефти и при необходимости может "отыграть назад" принятое решение об увеличении добычи, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Страны ОПЕК+ в понедельник решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки тому, что некоторые СМИ писали о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи. Мировые цены на нефть отреагировали на это снижением, которое во вторник замедлилось. "У нас есть возможность как сокращать, так и увеличивать (добычу нефти в рамках ОПЕК+- ред.). Поэтому в данном случае есть целесообразность в повышенный спрос частично восстанавливать. Но при этом мы еще раз повторим, в коммюнике было написано о том, что мы будем "мониторить" рынок. И если будет на рынке дисбаланс, то мы всегда можем отыграть в другую сторону", - прокомментировал Новак решение альянса о постепенном росте добычи нефти.

https://1prime.ru/20250307/novak-855568331.html

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нефть, опек, александр новак