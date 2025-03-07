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Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля

Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля - 07.03.2025, ПРАЙМ

Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля

Решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля продиктовано высоким спросом в весенне-летний период, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:01+0300

2025-03-07T14:01+0300

2025-03-07T14:02+0300

энергетика

опек

нефть

александр новак

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля продиктовано высоким спросом в весенне-летний период, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Понятно, что сегодня это связано в первую очередь с тем, что это можно делать только в период повышенного спроса. Наступает весенне-летний повышенный спрос на нефтепродукты", - сказал он о повышении добычи.Новак добавил, что решение ОПЕК+ увеличивать добычу нефти с апреля было принято давно, поэтому оно не вызвало волатильности мировых цен, рынок все учитывал.Станы ОПЕК+ в понедельник подтвердили планы по началу наращивания добычи нефти с 1 апреля 2025 года.

https://1prime.ru/20250304/neft-855440226.html

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опек, нефть, александр новак