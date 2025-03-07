https://1prime.ru/20250307/opek-855568091.html
Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля
Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля - 07.03.2025, ПРАЙМ
Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля
Решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля продиктовано высоким спросом в весенне-летний период, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:01+0300
2025-03-07T14:01+0300
2025-03-07T14:02+0300
энергетика
опек
нефть
александр новак
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля продиктовано высоким спросом в весенне-летний период, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Понятно, что сегодня это связано в первую очередь с тем, что это можно делать только в период повышенного спроса. Наступает весенне-летний повышенный спрос на нефтепродукты", - сказал он о повышении добычи.Новак добавил, что решение ОПЕК+ увеличивать добычу нефти с апреля было принято давно, поэтому оно не вызвало волатильности мировых цен, рынок все учитывал.Станы ОПЕК+ в понедельник подтвердили планы по началу наращивания добычи нефти с 1 апреля 2025 года.
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опек, нефть, александр новак
Энергетика, ОПЕК, Нефть, Александр Новак
Новак объяснил решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля
Новак: решение ОПЕК+ наращивать добычу с апреля продиктовано высоким спросом
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти с апреля продиктовано высоким спросом в весенне-летний период, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Понятно, что сегодня это связано в первую очередь с тем, что это можно делать только в период повышенного спроса. Наступает весенне-летний повышенный спрос на нефтепродукты", - сказал он о повышении добычи.
Новак добавил, что решение ОПЕК+ увеличивать добычу нефти с апреля было принято давно, поэтому оно не вызвало волатильности мировых цен, рынок все учитывал.
Станы ОПЕК+ в понедельник подтвердили планы по началу наращивания добычи нефти с 1 апреля 2025 года.
Нефть дешевеет под влиянием заявления ОПЕК и на фоне торговой политики США