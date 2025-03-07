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Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ - 07.03.2025, ПРАЙМ

Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ

Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T23:38+0300

2025-03-07T23:38+0300

2025-03-07T23:39+0300

спецоперация на украине

россия

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уничтожение

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. "В период с 20.15 до 22.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 21 БПЛА - над территорией Краснодарского края, девять БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250306/oruzhie-855539866.html

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россия, пво, всу, уничтожение