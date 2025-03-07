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Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T23:38+0300
2025-03-07T23:39+0300
спецоперация на украине
россия
пво
всу
уничтожение
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. "В период с 20.15 до 22.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 21 БПЛА - над территорией Краснодарского края, девять БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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россия, пво, всу, уничтожение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО, ВСУ, Уничтожение
23:38 07.03.2025 (обновлено: 23:39 07.03.2025)
 
Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ

МО: российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над пятью регионами

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 20.15 до 22.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 21 БПЛА - над территорией Краснодарского края, девять БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯПВОВСУУничтожение
 
 
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