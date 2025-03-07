Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/sanktsii-855577703.html
Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций
Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций - 07.03.2025, ПРАЙМ
Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций
В обновленном списке антироссийских санкций Великобритания переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и исключила из списка Росбанк, согласно опубликованному документу... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:56+0300
2025-03-07T17:56+0300
экономика
банки
финансы
великобритания
росбанк
тинькофф
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/92/828689261_0:175:2997:1861_1920x0_80_0_0_c2dfb74a47afce3945fad06ffdb95595.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В обновленном списке антироссийских санкций Великобритания переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и исключила из списка Росбанк, согласно опубликованному документу минфина страны."Следующие лица были исключены из сводного перечня и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям по трастовым услугам... Росбанк Публичное Акционерное Общество", - говорится в тексте документа.
https://1prime.ru/20250307/tramp-855577160.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/92/828689261_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_27a7582e959a340498b3894d75d55d64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, великобритания, росбанк, тинькофф, т-банк
Экономика, Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Росбанк, Тинькофф, Т-Банк
17:56 07.03.2025
 
Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций

Великобритания переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила Росбанк из списка санкций

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании и Северной Ирландии у здания Европарламента в Брюсселе
Флаг Великобритании и Северной Ирландии у здания Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В обновленном списке антироссийских санкций Великобритания переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и исключила из списка Росбанк, согласно опубликованному документу минфина страны.
"Следующие лица были исключены из сводного перечня и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям по трастовым услугам... Росбанк Публичное Акционерное Общество", - говорится в тексте документа.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России
17:37
 
ЭкономикаБанкиФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯРосбанкТинькоффТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала