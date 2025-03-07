https://1prime.ru/20250307/sanktsii-855577703.html

Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций

Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций - 07.03.2025, ПРАЙМ

Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций

В обновленном списке антироссийских санкций Великобритания переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и исключила из списка Росбанк, согласно опубликованному документу... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:56+0300

2025-03-07T17:56+0300

2025-03-07T17:56+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В обновленном списке антироссийских санкций Великобритания переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и исключила из списка Росбанк, согласно опубликованному документу минфина страны."Следующие лица были исключены из сводного перечня и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям по трастовым услугам... Росбанк Публичное Акционерное Общество", - говорится в тексте документа.

https://1prime.ru/20250307/tramp-855577160.html

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банки, финансы, великобритания, росбанк, тинькофф, т-банк