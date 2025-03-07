https://1prime.ru/20250307/svo-855574646.html

"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину

"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину

ВС РФ начали применять новую тактику в атаках на военную и энергетическую инфраструктуру в тылу Украины. В публикации издания "Военное обозрение"... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:49+0300

2025-03-07T16:49+0300

2025-03-07T16:49+0300

спецоперация на украине

вс рф

тактика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg

МОМКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВС РФ начали применять новую тактику в атаках на военную и энергетическую инфраструктуру в тылу Украины. В публикации издания "Военное обозрение" рассказывается, что о нововведении пишут украинские СМИ и что по этому поводу думают в ВСУ.Как сообщается, украинская пресса утверждает, что в недавней атаке на Одессу российские войска применили "принципиально новую тактику" - по одесским военным объектам и энергетике ударили целые "рои" дронов-камикадзе "Герань-2", чего "ранее не наблюдалось". Эти беспилотники, к слову, на Украине по сей день называют "Шахедами". СМИ Незалежной отмечают, что до сих пор атаки российских БПЛА могли длиться часами, ведь дроны запускались по одному с временными интервалами. С недавнего же времени российские войска начали якобы "готовить над морем целый "ударный кулак", и уже затем обрушивают его на Одессу и область буквально за 10 минут".Ссылаясь на оценки своих военных, украинские журналисты утверждают, что Вооруженным силам Украины противодействовать этим "роям" невероятно трудно - для этого необходимо задействовать много средств ПВО, а "их и без того не хватает".Накануне сообщалось, что российский беспилотник поразил объект энергинфраструктуры в Одесской области, что, как передали украинские СМИ, вызвало мощный взрыв и как следствие, отключение электричества во многих населенных пунктах региона.

https://1prime.ru/20250306/svo-855544553.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, тактика, украина