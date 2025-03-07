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"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину - 07.03.2025, ПРАЙМ
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"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину
"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину
ВС РФ начали применять новую тактику в атаках на военную и энергетическую инфраструктуру в тылу Украины. В публикации издания "Военное обозрение"... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:49+0300
2025-03-07T16:49+0300
спецоперация на украине
вс рф
тактика
украина
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МОМКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВС РФ начали применять новую тактику в атаках на военную и энергетическую инфраструктуру в тылу Украины. В публикации издания "Военное обозрение" рассказывается, что о нововведении пишут украинские СМИ и что по этому поводу думают в ВСУ.Как сообщается, украинская пресса утверждает, что в недавней атаке на Одессу российские войска применили "принципиально новую тактику" - по одесским военным объектам и энергетике ударили целые "рои" дронов-камикадзе "Герань-2", чего "ранее не наблюдалось". Эти беспилотники, к слову, на Украине по сей день называют "Шахедами". СМИ Незалежной отмечают, что до сих пор атаки российских БПЛА могли длиться часами, ведь дроны запускались по одному с временными интервалами. С недавнего же времени российские войска начали якобы "готовить над морем целый "ударный кулак", и уже затем обрушивают его на Одессу и область буквально за 10 минут".Ссылаясь на оценки своих военных, украинские журналисты утверждают, что Вооруженным силам Украины противодействовать этим "роям" невероятно трудно - для этого необходимо задействовать много средств ПВО, а "их и без того не хватает".Накануне сообщалось, что российский беспилотник поразил объект энергинфраструктуры в Одесской области, что, как передали украинские СМИ, вызвало мощный взрыв и как следствие, отключение электричества во многих населенных пунктах региона.
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вс рф, тактика, украина
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Тактика, УКРАИНА
16:49 07.03.2025
 
"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину

"ВО": в ходе атаки на Одессу ВС России применили принципиально новую тактику

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОМКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВС РФ начали применять новую тактику в атаках на военную и энергетическую инфраструктуру в тылу Украины. В публикации издания "Военное обозрение" рассказывается, что о нововведении пишут украинские СМИ и что по этому поводу думают в ВСУ.
Как сообщается, украинская пресса утверждает, что в недавней атаке на Одессу российские войска применили "принципиально новую тактику" - по одесским военным объектам и энергетике ударили целые "рои" дронов-камикадзе "Герань-2", чего "ранее не наблюдалось". Эти беспилотники, к слову, на Украине по сей день называют "Шахедами".

СМИ Незалежной отмечают, что до сих пор атаки российских БПЛА могли длиться часами, ведь дроны запускались по одному с временными интервалами. С недавнего же времени российские войска начали якобы "готовить над морем целый "ударный кулак", и уже затем обрушивают его на Одессу и область буквально за 10 минут".

Ссылаясь на оценки своих военных, украинские журналисты утверждают, что Вооруженным силам Украины противодействовать этим "роям" невероятно трудно - для этого необходимо задействовать много средств ПВО, а "их и без того не хватает".

Накануне сообщалось, что российский беспилотник поразил объект энергинфраструктуры в Одесской области, что, как передали украинские СМИ, вызвало мощный взрыв и как следствие, отключение электричества во многих населенных пунктах региона.
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