"Атака "роями". Новая тактика ВС России ужаснула Украину
"ВО": в ходе атаки на Одессу ВС России применили принципиально новую тактику
МОМКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВС РФ начали применять новую тактику в атаках на военную и энергетическую инфраструктуру в тылу Украины. В публикации издания "Военное обозрение" рассказывается, что о нововведении пишут украинские СМИ и что по этому поводу думают в ВСУ.
Как сообщается, украинская пресса утверждает, что в недавней атаке на Одессу российские войска применили "принципиально новую тактику" - по одесским военным объектам и энергетике ударили целые "рои" дронов-камикадзе "Герань-2", чего "ранее не наблюдалось". Эти беспилотники, к слову, на Украине по сей день называют "Шахедами".
СМИ Незалежной отмечают, что до сих пор атаки российских БПЛА могли длиться часами, ведь дроны запускались по одному с временными интервалами. С недавнего же времени российские войска начали якобы "готовить над морем целый "ударный кулак", и уже затем обрушивают его на Одессу и область буквально за 10 минут".
Ссылаясь на оценки своих военных, украинские журналисты утверждают, что Вооруженным силам Украины противодействовать этим "роям" невероятно трудно - для этого необходимо задействовать много средств ПВО, а "их и без того не хватает".
Накануне сообщалось, что российский беспилотник поразил объект энергинфраструктуры в Одесской области, что, как передали украинские СМИ, вызвало мощный взрыв и как следствие, отключение электричества во многих населенных пунктах региона.
СМИ Незалежной отмечают, что до сих пор атаки российских БПЛА могли длиться часами, ведь дроны запускались по одному с временными интервалами. С недавнего же времени российские войска начали якобы "готовить над морем целый "ударный кулак", и уже затем обрушивают его на Одессу и область буквально за 10 минут".
Ссылаясь на оценки своих военных, украинские журналисты утверждают, что Вооруженным силам Украины противодействовать этим "роям" невероятно трудно - для этого необходимо задействовать много средств ПВО, а "их и без того не хватает".
Накануне сообщалось, что российский беспилотник поразил объект энергинфраструктуры в Одесской области, что, как передали украинские СМИ, вызвало мощный взрыв и как следствие, отключение электричества во многих населенных пунктах региона.