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Трамп выступит с речью на криптовалютном саммите Белого дома

Трамп выступит с речью на криптовалютном саммите Белого дома - 07.03.2025, ПРАЙМ

Трамп выступит с речью на криптовалютном саммите Белого дома

Президент США Дональд Трамп в пятницу выступит с речью на первом в истории криптовалютном саммите Белого дома, и, возможно, раскроет больше деталей о его планах | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T07:24+0300

2025-03-07T07:24+0300

2025-03-07T07:24+0300

финансы

экономика

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сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу выступит с речью на первом в истории криптовалютном саммите Белого дома, и, возможно, раскроет больше деталей о его планах по созданию стратегического резерва криптовалют. На мероприятии ожидаются ведущие лица американской криптоиндустрии, а также члены рабочей группы президента по цифровым активам. Саммит возглавит Дэвид Сакс, специальный уполномоченный Белого дома по ИИ и криптовалютам, а за его организацию отвечает исполнительный директор профильной рабочей группы Бо Хайнс. На прошлой неделе американский президент сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики. В своей речи на саммите Трамп, возможно, раскроет больше деталей о том, как будет организована работа резерва криптовалют США, ранее заявил министр торговли страны Говард Латник. По предположению министра, биткоин в новом резерве может получить приоритетный статус. Однако опрошенные порталом Semafor конгрессмены как от республиканцев, так и от демократов пока скептически относятся к предложению Трампа по созданию резерва криптовалют, поэтому есть вероятность, что эти планы не смогут получить одобрение конгресса. При этом предыдущая администрация США под руководством Джо Байдена была известна своей враждебной позицией по отношению к криптовалютам, против многих компаний были заведены расследования. Ослабление регулирования рынка криптовалют было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден