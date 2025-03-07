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ЦБ Турции вновь снизит ключевую ставку на 250 базисных пунктов

ЦБ Турции вновь снизит ключевую ставку на 250 базисных пунктов - 07.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции вновь снизит ключевую ставку на 250 базисных пунктов

Центральный банк Турции на предстоящем в апреле заседании вновь пойдет на снижение ключевой ставки на 250 базисных пунктов, с 42,5% до 40% годовых, пишет газета | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T05:38+0300

2025-03-07T05:38+0300

2025-03-07T05:38+0300

банки

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экономика

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реджеп тайип эрдоган

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центральный банк

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АНКАРА, 7 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на предстоящем в апреле заседании вновь пойдет на снижение ключевой ставки на 250 базисных пунктов, с 42,5% до 40% годовых, пишет газета Ekonomim со ссылкой на ожидания экспертов и участников рынка. Центробанк Турции в четверг снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%, решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка. Однако близкая к правительственным кругам газета Yeni Şafak ранее писала, что деловой мир хочет резкого снижения ставки - сразу на 7,5 базисных пунктов, до 37,5%. " Эксперты сходятся во мнении, что по итогам апрельского заседания ЦБ Турции также снизит процентные ставки на 250 базисных пунктов", - пишет издание. Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. Турецкий регулятор в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.

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