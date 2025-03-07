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Россияне получили на четверть больше шенгенских виз в 2024 году

Россияне получили на четверть больше шенгенских виз в 2024 году - 07.03.2025, ПРАЙМ

Россияне получили на четверть больше шенгенских виз в 2024 году

Количество шенгенских виз, выданных россиянам, в 2024 году выросло на 25%, большая часть - для туристических целей, сообщили в Ассоциации туроператоров России... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:02+0300

2025-03-07T11:02+0300

2025-03-07T11:02+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Количество шенгенских виз, выданных россиянам, в 2024 году выросло на 25%, большая часть - для туристических целей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В 2024 году россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023 году. Подавляющее большинство из них выдано для туристических целей", - говорится в сообщении АТОР со ссылкой на исследование Европейской комиссии. Уточняется, что россиянам в 2024 году было оформлено 565 069 шенгенских виз. "Это 5,7% от всех виз, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году. 90% шенгенских виз, оформленных россиянам, выданы с целью туризма (508 562 визы)", - добавили в АТОР. В этом году туроператоры прогнозируют оживление спроса на шенгенские визы и поездки в Европу ближе к концу марта - началу апреля, когда туристы начнут планировать летний отпуск. Эксперты рекомендуют желающим получить визу поторопиться: чем ближе высокий сезон, тем сложнее будет записаться на подачу документов и получить шенген в разумные сроки. "Страны Шенгенского соглашения принимают к рассмотрению документы за 180 дней до предполагаемой поездки. Согласно визовой статистике, в 2023 году в выдаче шенгенской визы было отказано каждому десятому российскому заявителю (более 54 тысяч отказов). Доля отказов (10,6%) осталась близкой к уровню 2022 года (10,2%). В 2019 году доля отказов в выдаче шенгенских виз россиянам была одной из самых низких в мире – лишь 1,5%", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атор, туризм, бизнес, россия