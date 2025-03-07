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Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК

Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК - 07.03.2025, ПРАЙМ

Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК

Лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T00:01+0300

2025-03-07T00:01+0300

2025-03-07T00:01+0300

политика

евросоюз

кредит

впк

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе. "Евросовет принимает к сведению намерение ЕК предложить новый инструмент для предоставления государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС, на сумму до 150 миллиардов евро и поручает Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть это предложение", - говорится в документе. Также лидеры ЕС приветствовали намерение Еврокомиссии разрешить государствам ЕС не соблюдать правила по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что такая схема позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не запуская процедуру по образованию чрезмерного бюджетного дефицита. Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать дополнительные бюджетные возможности. Данная мера стала частью объявленных фон дер Ляйен предложений по наращиванию оборонных расходов стран Евросоюза на фоне деградации отношений с администрацией США под руководством Дональда Трампа. В качестве других мер глава ЕК предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, она хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года. Пакт Стабильности и роста запрещает государствам ЕС превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60% и 3% ВВП соответственно. Бюджетные правила на уровне ЕС приостанавливались весной 2020 года во время пандемии коронавируса для наращивания помощи европейским компаниям и населению. Ранее президент США Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в настоящее время определяются целевые показатели для усиления вооруженных сил стран альянса, под которые и потребуется новое финансирование. Ранее Рютте, выступая перед депутатами Европарламента, призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат гражданам. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также заявляла, что странам сообщества необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Такие потребности в финансировании обороны они объясняют якобы существующей угрозой со стороны России и Китая.

https://1prime.ru/20250109/investitsii-854104612.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, кредит, впк