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Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК
Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК - 07.03.2025, ПРАЙМ
Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК
Лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T00:01+0300
2025-03-07T00:01+0300
политика
евросоюз
кредит
впк
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе. "Евросовет принимает к сведению намерение ЕК предложить новый инструмент для предоставления государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС, на сумму до 150 миллиардов евро и поручает Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть это предложение", - говорится в документе. Также лидеры ЕС приветствовали намерение Еврокомиссии разрешить государствам ЕС не соблюдать правила по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что такая схема позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не запуская процедуру по образованию чрезмерного бюджетного дефицита. Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать дополнительные бюджетные возможности. Данная мера стала частью объявленных фон дер Ляйен предложений по наращиванию оборонных расходов стран Евросоюза на фоне деградации отношений с администрацией США под руководством Дональда Трампа. В качестве других мер глава ЕК предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, она хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года. Пакт Стабильности и роста запрещает государствам ЕС превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60% и 3% ВВП соответственно. Бюджетные правила на уровне ЕС приостанавливались весной 2020 года во время пандемии коронавируса для наращивания помощи европейским компаниям и населению. Ранее президент США Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в настоящее время определяются целевые показатели для усиления вооруженных сил стран альянса, под которые и потребуется новое финансирование. Ранее Рютте, выступая перед депутатами Европарламента, призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат гражданам. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также заявляла, что странам сообщества необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Такие потребности в финансировании обороны они объясняют якобы существующей угрозой со стороны России и Китая.
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евросоюз, кредит, впк
Политика, Евросоюз, кредит, ВПК
00:01 07.03.2025
 
Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК

Лидеры Европейского союза поручили изучить кредит в €150 млрд финансирования ВПК

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе.
"Евросовет принимает к сведению намерение ЕК предложить новый инструмент для предоставления государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС, на сумму до 150 миллиардов евро и поручает Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть это предложение", - говорится в документе.
Также лидеры ЕС приветствовали намерение Еврокомиссии разрешить государствам ЕС не соблюдать правила по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что такая схема позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не запуская процедуру по образованию чрезмерного бюджетного дефицита. Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать дополнительные бюджетные возможности.
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Данная мера стала частью объявленных фон дер Ляйен предложений по наращиванию оборонных расходов стран Евросоюза на фоне деградации отношений с администрацией США под руководством Дональда Трампа.
В качестве других мер глава ЕК предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, она хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании.
По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года.
Пакт Стабильности и роста запрещает государствам ЕС превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60% и 3% ВВП соответственно. Бюджетные правила на уровне ЕС приостанавливались весной 2020 года во время пандемии коронавируса для наращивания помощи европейским компаниям и населению.
Ранее президент США Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в настоящее время определяются целевые показатели для усиления вооруженных сил стран альянса, под которые и потребуется новое финансирование.
Ранее Рютте, выступая перед депутатами Европарламента, призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат гражданам. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также заявляла, что странам сообщества необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Такие потребности в финансировании обороны они объясняют якобы существующей угрозой со стороны России и Китая.
 
ПолитикаЕвросоюзкредитВПК
 
 
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