https://1prime.ru/20250307/vsu-855571055.html

"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой

"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой

Тактика украинской армии похожа на "предсмертную агонию" - ВСУ выжимают из себя последние силы. Об этом в беседе с "КП" рассказала замкомандира штурмовой роты... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:25+0300

2025-03-07T15:25+0300

2025-03-07T15:25+0300

спецоперация на украине

всу

тактика

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Тактика украинской армии похожа на "предсмертную агонию" - ВСУ выжимают из себя последние силы. Об этом в беседе с "КП" рассказала замкомандира штурмовой роты ВС России, тактический медик с позывным "Валькирия".По ее словам, братья по оружию "стараются беречь" ее, ведь украинцы часто видят в медиках приоритетные цели. При этом в настоящий момент военные ВСУ, как считает "Валькирия", обороняются уже из последних сил."Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию, - говорит замкомандира роты. - Кажется, что он последнее из себя выжимает".В рядах Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на ситуацию на линии фронта. Особенное возмущение у солдат и младших офицеров вызывает то обстоятельство, что командование абсолютно не считается с потерями личного состава.

https://1prime.ru/20250306/svo-855535524.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, тактика, мнение