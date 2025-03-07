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"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой
"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой
Тактика украинской армии похожа на "предсмертную агонию" - ВСУ выжимают из себя последние силы. Об этом в беседе с "КП" рассказала замкомандира штурмовой роты... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:25+0300
2025-03-07T15:25+0300
спецоперация на украине
всу
тактика
мнение
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Тактика украинской армии похожа на "предсмертную агонию" - ВСУ выжимают из себя последние силы. Об этом в беседе с "КП" рассказала замкомандира штурмовой роты ВС России, тактический медик с позывным "Валькирия".По ее словам, братья по оружию "стараются беречь" ее, ведь украинцы часто видят в медиках приоритетные цели. При этом в настоящий момент военные ВСУ, как считает "Валькирия", обороняются уже из последних сил."Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию, - говорит замкомандира роты. - Кажется, что он последнее из себя выжимает".В рядах Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на ситуацию на линии фронта. Особенное возмущение у солдат и младших офицеров вызывает то обстоятельство, что командование абсолютно не считается с потерями личного состава.
https://1prime.ru/20250306/svo-855535524.html
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всу, тактика, мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Тактика, мнение
15:25 07.03.2025
 
"Выжимают". Командир штурмовой роты рассказала о тактике ВСУ на передовой

Боец ВСУ с позывным "Валькирия": тактика ВСУ похожа на предсмертную агонию

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Тактика украинской армии похожа на "предсмертную агонию" - ВСУ выжимают из себя последние силы. Об этом в беседе с "КП" рассказала замкомандира штурмовой роты ВС России, тактический медик с позывным "Валькирия".
По ее словам, братья по оружию "стараются беречь" ее, ведь украинцы часто видят в медиках приоритетные цели. При этом в настоящий момент военные ВСУ, как считает "Валькирия", обороняются уже из последних сил.
"Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию, - говорит замкомандира роты. - Кажется, что он последнее из себя выжимает".
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
"Возможна высадка ВСУ в Крыму". Офицер ВС РФ предупредил о серьезных рисках
Вчера, 15:51
В рядах Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на ситуацию на линии фронта. Особенное возмущение у солдат и младших офицеров вызывает то обстоятельство, что командование абсолютно не считается с потерями личного состава.
 
Спецоперация на УкраинеВСУТактикамнение
 
 
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