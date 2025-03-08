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Китайская XPeng планирует начать производство летающих автомобилей

Китайская XPeng планирует начать производство летающих автомобилей - 08.03.2025, ПРАЙМ

Китайская XPeng планирует начать производство летающих автомобилей

Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей, заявил генеральный директор | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T13:02+0300

2025-03-08T13:02+0300

2025-03-08T13:02+0300

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ПЕКИН, 8 мар - ПРАЙМ. Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей, заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн. "Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году", - приводит слова Хэ Сяопэна агентство Синьхуа. Хэ Сяопэн связывает амбициозные планы компании с развитием экономики полетов на низких высотах в Китае, чему способствует государственная поддержка. Он уверен, что при соблюдении графика XPeng станет пионером в массовом производстве летающих автомобилей.Согласно плану экономического и социального развития КНР на 2025 год, власти намерены расширять применение низковысотных летательных аппаратов в различных сферах.В документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), подчеркивается необходимость усиления контроля за безопасностью полетов на малых высотах и расширения областей применения низковысотных летательных аппаратов с учетом местных условий.В конце 2024 года XPeng сообщила о планах завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в третьем квартале 2025 года.Вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань, ранее заявил, что компания планирует начать предпродажи модульного летающего автомобиля XPeng Aeroht к концу 2024 года. Этот автомобиль представляет собой комбинацию автомобиля и пилотируемого летательного аппарата, способного перевозить двух человек. Ван Тань отметил, что владелец сможет использовать автомобиль для поездок в живописные места, а затем взлетать на летательном аппарате. Первоначально продажи планируются в Китае, а затем на мировом рынке.По предварительным оценкам, стоимость модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). XPeng планирует начать поставки клиентам в четвертом квартале 2025 года.

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бизнес, китай, промышленность, авто