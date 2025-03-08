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Киев оценил эффективность борьбы ВС РФ с морскими дронами, пишет Guardian - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250308/drony-855594487.html
Киев оценил эффективность борьбы ВС РФ с морскими дронами, пишет Guardian
Киев оценил эффективность борьбы ВС РФ с морскими дронами, пишет Guardian - 08.03.2025, ПРАЙМ
Киев оценил эффективность борьбы ВС РФ с морскими дронами, пишет Guardian
Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T16:50+0300
2025-03-08T16:50+0300
спецоперация на украине
украина
дроны
россия
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала эффективные методы противодействия украинским морским дронам, пишет британская газета Guardian. "Москва разработала "довольно эффективные" методы противодействия налетам морских беспилотников", - говорится в публикации со ссылкой на Неижпапу, который дал интервью газете. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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украина, дроны, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, дроны, РОССИЯ
16:50 08.03.2025
 
Киев оценил эффективность борьбы ВС РФ с морскими дронами, пишет Guardian

Guardian: Киев признал, что ВС России научились бороться с морскими дронами

© Unsplash/John TownerВолны, море
Волны, море
© Unsplash/John Towner
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Россия разработала эффективные методы противодействия украинским морским дронам, пишет британская газета Guardian.
"Москва разработала "довольно эффективные" методы противодействия налетам морских беспилотников", - говорится в публикации со ссылкой на Неижпапу, который дал интервью газете.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Волны в Тихом океане - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки
15 июля 2024, 06:58
Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАдроныРОССИЯ
 
 
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