https://1prime.ru/20250308/kraj-855586201.html
В Красноярском крае построят три рыборазводных завода
В Красноярском крае построят три рыборазводных завода - 08.03.2025, ПРАЙМ
В Красноярском крае построят три рыборазводных завода
Строительство как минимум трех рыборазводных заводов потребуется для восстановления водных биологических ресурсов в бассейне Норило-Пясинской озерно-речной... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T04:19+0300
2025-03-08T04:19+0300
2025-03-08T04:19+0300
нефть
энергетика
экономика
красноярский край
москва
норильск
владимир путин
гмк норильский никель
норникель
нтэк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855586201.jpg?1741396768
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Строительство как минимум трех рыборазводных заводов потребуется для восстановления водных биологических ресурсов в бассейне Норило-Пясинской озерно-речной системы Красноярского края после масштабного разлива топлива на норильской ТЭЦ в мае 2020 года, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости
Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара №5 с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. Пятого февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.
По данным суда, разлив топлива привел к гибели и снижению популяции отдельных видов рыб, на восстановление водных экосистем потребуется от шести до десяти лет.
"Реализация компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов потребует строительства как минимум трех рыборазводных заводов в бассейне Норило-Пясинской озерно-речной системы в целях компенсационных выпусков молоди ценных видов рыб", - говорится в материалах суда.
Арбитражный суд Красноярского края в июле 2022 года утвердил мировое соглашение, по которому "НТЭК" обязуется осуществлять выпуск рыбы с 2023 года до конца сентября 2050 года.
красноярский край
москва
норильск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, красноярский край, москва, норильск, владимир путин, гмк норильский никель, норникель, нтэк
Нефть, Энергетика, Экономика, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, МОСКВА, Норильск, Владимир Путин, ГМК Норильский никель, Норникель, НТЭК
В Красноярском крае построят три рыборазводных завода
Трех рыборазводных заводов потребуется для восстановления водоемов в Норильске
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Строительство как минимум трех рыборазводных заводов потребуется для восстановления водных биологических ресурсов в бассейне Норило-Пясинской озерно-речной системы Красноярского края после масштабного разлива топлива на норильской ТЭЦ в мае 2020 года, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости
Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара №5 с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. Пятого февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.
По данным суда, разлив топлива привел к гибели и снижению популяции отдельных видов рыб, на восстановление водных экосистем потребуется от шести до десяти лет.
"Реализация компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов потребует строительства как минимум трех рыборазводных заводов в бассейне Норило-Пясинской озерно-речной системы в целях компенсационных выпусков молоди ценных видов рыб", - говорится в материалах суда.
Арбитражный суд Красноярского края в июле 2022 года утвердил мировое соглашение, по которому "НТЭК" обязуется осуществлять выпуск рыбы с 2023 года до конца сентября 2050 года.