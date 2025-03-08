https://1prime.ru/20250308/kredit-855593861.html
Германия и Франция срывают кредит на €150 млрд для ВПК Евросоюза, пишет FT
Германия и Франция срывают кредит на €150 млрд для ВПК Евросоюза, пишет FT - 08.03.2025, ПРАЙМ
Германия и Франция срывают кредит на €150 млрд для ВПК Евросоюза, пишет FT
Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T16:06+0300
2025-03-08T16:06+0300
2025-03-08T16:06+0300
политика
франция
германия
кредит
впк
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75424/30/754243063_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_bfd05386306e0dae217f992016113887.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее, как сообщает Financial Times, из-за противоречий с Парижем более, чем на год, было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой должно было составить 1,5 миллиарда евро. Уточняется, что противоречие между Парижем и Берлином возникло в вопросе открытости нового финансирования для стран-партнеров за пределами ЕС, так как Франция не готова с этим согласиться. "Мы находимся на стадии, которая требует согласования этого (проекта - ред.) во имя скорости, а не идеала... Но если присутствовало сопротивление при согласовании 1,5 миллиардов евро с возражениями Франции, то как мы можем ожидать выделения 150 миллиардов евро?" - приводит газета слова европейского дипломата, участвующего в переговорах. По данным газеты, старшие представители еврокомиссии, которые должны разработать решение проблемы в течение следующих десяти дней, ведут тесные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами стран ЕС, чтобы решение не заблокировали на стадии одобрения. "С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы", - приводит издание слова европейского чиновника. Ранее лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе.
https://1prime.ru/20250307/vpk-855551101.html
франция
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75424/30/754243063_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_dce67e792fc87c774f75078d02eed093.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, германия, кредит, впк, евросоюз
Политика, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, кредит, ВПК, Евросоюз
Германия и Франция срывают кредит на €150 млрд для ВПК Евросоюза, пишет FT
FT: трения между ФРГ и Францией могут помешать выделить €150 млрд на оборону ЕС
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее, как сообщает Financial Times, из-за противоречий с Парижем более, чем на год, было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой должно было составить 1,5 миллиарда евро.
Уточняется, что противоречие между Парижем и Берлином возникло в вопросе открытости нового финансирования для стран-партнеров за пределами ЕС, так как Франция не готова с этим согласиться. "Мы находимся на стадии, которая требует согласования этого (проекта - ред.) во имя скорости, а не идеала... Но если присутствовало сопротивление при согласовании 1,5 миллиардов евро с возражениями Франции, то как мы можем ожидать выделения 150 миллиардов евро?" - приводит газета слова европейского дипломата, участвующего в переговорах.
По данным газеты, старшие представители еврокомиссии, которые должны разработать решение проблемы в течение следующих десяти дней, ведут тесные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами стран ЕС, чтобы решение не заблокировали на стадии одобрения.
Лидеры Евросоюза поручили изучить кредит в €150 млрд на финансирование ВПК
"С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы", - приводит издание слова европейского чиновника.
Ранее лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе.