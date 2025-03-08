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Германия и Франция срывают кредит на €150 млрд для ВПК Евросоюза, пишет FT

Германия и Франция срывают кредит на €150 млрд для ВПК Евросоюза, пишет FT - 08.03.2025, ПРАЙМ

Германия и Франция срывают кредит на €150 млрд для ВПК Евросоюза, пишет FT

Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T16:06+0300

2025-03-08T16:06+0300

2025-03-08T16:06+0300

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Противоречия между Германией и Францией могут подорвать планы еврокомиссии по выделению 150 миллиардов евро новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее, как сообщает Financial Times, из-за противоречий с Парижем более, чем на год, было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой должно было составить 1,5 миллиарда евро. Уточняется, что противоречие между Парижем и Берлином возникло в вопросе открытости нового финансирования для стран-партнеров за пределами ЕС, так как Франция не готова с этим согласиться. "Мы находимся на стадии, которая требует согласования этого (проекта - ред.) во имя скорости, а не идеала... Но если присутствовало сопротивление при согласовании 1,5 миллиардов евро с возражениями Франции, то как мы можем ожидать выделения 150 миллиардов евро?" - приводит газета слова европейского дипломата, участвующего в переговорах. По данным газеты, старшие представители еврокомиссии, которые должны разработать решение проблемы в течение следующих десяти дней, ведут тесные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами стран ЕС, чтобы решение не заблокировали на стадии одобрения. "С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы", - приводит издание слова европейского чиновника. Ранее лидеры ЕС по итогам саммита поручили Совету Евросоюза рассмотреть кредит в 150 миллиардов евро для финансирования военно-промышленного комплекса, а также смягчение правил для финансирования военных расходов из бюджета стран-членов союза, следует из итогового документа саммита в Брюсселе.

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франция, германия, кредит, впк, евросоюз