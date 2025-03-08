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Минюст США вновь призвал Google продать браузер Chrome
Минюст США вновь призвал Google продать браузер Chrome - 08.03.2025, ПРАЙМ
Минюст США вновь призвал Google продать браузер Chrome
Министерство юстиции США снова призвало компанию Google изменить свою структуру и продать интернет-браузер Chrome, суд примет решение по мерам о судебной защите | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T04:28+0300
2025-03-08T04:28+0300
2025-03-08T04:28+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Министерство юстиции США снова призвало компанию Google изменить свою структуру и продать интернет-браузер Chrome, суд примет решение по мерам о судебной защите в апреле, сообщает газета Washington Post со ссылкой на постановление.
Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин мобильных приложений, а также операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. Предложение об изменении структуры Google назвала "радикальным" и "вредоносным". Как сообщило агентство Блумберг, она попросила министерство юстиции США отказаться от изменения ее структуры в рамках антимонопольного дела.
Газета отмечает, что министерство юстиции в пятницу подало ходатайство в суд округа Колумбии.
"Правительство снова заявляет, что Google должна отказаться от браузера Chrome... чтобы предоставить новому конкуренту возможность управлять важным шлюзом для поиска в Интернете, свободным от монопольного контроля Google", - цитирует издание ходатайство американского минюста.
По данным Washington Post, суд округа Колумбии, который ранее определил Google как "нелегальную монополию", примет решения по мерам о судебной защите в апреле.
Как уточняет газета со ссылкой на ходатайство министерства, американское правительство также сохранило предложение запретить Google платить другим компаниям за предоставление его поисковой системе преимущественного размещения в их приложениях и телефонах. Правительство сняло свое требование о продаже Google своих долей в стартапах по искусственному интеллекту после того, как один из стартапов, компания Anthropic, заявил, что ему нужно финансирование Google, чтобы развиваться в быстрорастущей отрасли.
Газета New York Times добавляет, что в пятницу компания Google также подала свое прошение в суд, аргументируя это тем, что не нуждается в изменении своей структуры.
В ноябре, при предыдущем президенте США Джо Байдене, американский минюст в рамках антимонопольного дела против Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах.
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технологии, мировая экономика, сша, колумбия, москва, джо байден, washington post, new york times
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, КОЛУМБИЯ, МОСКВА, Джо Байден, Washington Post, New York Times
Минюст США вновь призвал Google продать браузер Chrome
WP: Минюст США вновь призвал Google изменить структуру и продать браузер Chrome
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Министерство юстиции США снова призвало компанию Google изменить свою структуру и продать интернет-браузер Chrome, суд примет решение по мерам о судебной защите в апреле, сообщает газета Washington Post со ссылкой на постановление.
Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин мобильных приложений, а также операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. Предложение об изменении структуры Google назвала "радикальным" и "вредоносным". Как сообщило агентство Блумберг, она попросила министерство юстиции США отказаться от изменения ее структуры в рамках антимонопольного дела.
Газета отмечает, что министерство юстиции в пятницу подало ходатайство в суд округа Колумбии.
"Правительство снова заявляет, что Google должна отказаться от браузера Chrome... чтобы предоставить новому конкуренту возможность управлять важным шлюзом для поиска в Интернете, свободным от монопольного контроля Google", - цитирует издание ходатайство американского минюста.
По данным Washington Post, суд округа Колумбии, который ранее определил Google как "нелегальную монополию", примет решения по мерам о судебной защите в апреле.
Как уточняет газета со ссылкой на ходатайство министерства, американское правительство также сохранило предложение запретить Google платить другим компаниям за предоставление его поисковой системе преимущественного размещения в их приложениях и телефонах. Правительство сняло свое требование о продаже Google своих долей в стартапах по искусственному интеллекту после того, как один из стартапов, компания Anthropic, заявил, что ему нужно финансирование Google, чтобы развиваться в быстрорастущей отрасли.
Газета New York Times добавляет, что в пятницу компания Google также подала свое прошение в суд, аргументируя это тем, что не нуждается в изменении своей структуры.
В ноябре, при предыдущем президенте США Джо Байдене, американский минюст в рамках антимонопольного дела против Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах.