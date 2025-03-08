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В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты

В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты - 08.03.2025, ПРАЙМ

В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты

Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T08:52+0300

2025-03-08T08:52+0300

2025-03-08T08:52+0300

общество

фссп

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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. В ведомстве уточнили, что основанием для ареста или изъятия имущества служит любая непогашенная задолженность, превышающая указанную сумму."Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - пояснили в ведомстве В частности, электросамокат может быть изъят в счет погашения задолженности по алиментам, штрафам, компенсации морального вреда, а также других имущественных взысканий в пользу физических, юридических лиц и государства.

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общество , фссп