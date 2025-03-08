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В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты - 08.03.2025, ПРАЙМ
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В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты
В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты - 08.03.2025, ПРАЙМ
В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты
Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T08:52+0300
2025-03-08T08:52+0300
общество
фссп
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. В ведомстве уточнили, что основанием для ареста или изъятия имущества служит любая непогашенная задолженность, превышающая указанную сумму."Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - пояснили в ведомстве В частности, электросамокат может быть изъят в счет погашения задолженности по алиментам, штрафам, компенсации морального вреда, а также других имущественных взысканий в пользу физических, юридических лиц и государства.
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общество , фссп
Общество , ФССП
08:52 08.03.2025
 
В ГУ ФССП рассказали, за что у россиян могут изъять электросамокаты

ГУ ФССП: россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше 3 тысяч рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты
Электросамокаты - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.
В ведомстве уточнили, что основанием для ареста или изъятия имущества служит любая непогашенная задолженность, превышающая указанную сумму.
"Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - пояснили в ведомстве
В частности, электросамокат может быть изъят в счет погашения задолженности по алиментам, штрафам, компенсации морального вреда, а также других имущественных взысканий в пользу физических, юридических лиц и государства.
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