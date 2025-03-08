Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников - 08.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250308/spasenie-855596191.html
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников - 08.03.2025, ПРАЙМ
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников
Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T18:51+0300
2025-03-08T18:54+0300
происшествия
таиланд
россиянин
спасение
https://cdnn.1prime.ru/img/83461/15/834611587_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_921e73c06452cbf55ba9d3fa91f7dfde.jpg
БАНГКОК, 8 мар – ПРАЙМ. Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица, сообщает в субботу таиландский телеканал Nation TV. Россиянин, которого телеканал назвал Александром Белинским, был доставлен в больницу района Патонг на Пхукете с травмами лица, полученными в драке с тремя неизвестными. Полицейские, которых медики уведомили о столкновении, произошедшем в одной из гостиниц острова, начали расследование и скопировали видеоматериалы камер наблюдения, установленных на этаже гостиницы, где произошла драка. Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром на улице в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж, и когда две финки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию. После драки, в которой гражданин РФ получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы, говорится в сообщении. В настоящее время следствие занято их идентификацией и розыском, сообщает телеканал. Россиянину была оказана медицинская помощь, он находится в больнице. Его состояние не тяжелое, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250218/mask-855027326.html
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83461/15/834611587_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ef4a0ae96ed9a95638e1d1f131b816c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
таиланд, россиянин, спасение
Происшествия, ТАИЛАНД, россиянин, спасение
18:51 08.03.2025 (обновлено: 18:54 08.03.2025)
 
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников

На Пхукете россиянин подрался с израильтянами, пытавшимися изнасиловать финок

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтраны мира. Таиланд
Страны мира. Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАНГКОК, 8 мар – ПРАЙМ. Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица, сообщает в субботу таиландский телеканал Nation TV.
Россиянин, которого телеканал назвал Александром Белинским, был доставлен в больницу района Патонг на Пхукете с травмами лица, полученными в драке с тремя неизвестными. Полицейские, которых медики уведомили о столкновении, произошедшем в одной из гостиниц острова, начали расследование и скопировали видеоматериалы камер наблюдения, установленных на этаже гостиницы, где произошла драка.
Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром на улице в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж, и когда две финки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
После драки, в которой гражданин РФ получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы, говорится в сообщении. В настоящее время следствие занято их идентификацией и розыском, сообщает телеканал.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Россиянин попросил Маска помочь взыскать долг с крупной в США компании
18 февраля, 11:59
Россиянину была оказана медицинская помощь, он находится в больнице. Его состояние не тяжелое, говорится в сообщении.
 
ПроисшествияТАИЛАНДроссиянинспасение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала