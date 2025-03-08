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Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников - 08.03.2025, ПРАЙМ
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников
Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T18:51+0300
2025-03-08T18:51+0300
2025-03-08T18:54+0300
происшествия
таиланд
россиянин
спасение
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БАНГКОК, 8 мар – ПРАЙМ. Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица, сообщает в субботу таиландский телеканал Nation TV. Россиянин, которого телеканал назвал Александром Белинским, был доставлен в больницу района Патонг на Пхукете с травмами лица, полученными в драке с тремя неизвестными. Полицейские, которых медики уведомили о столкновении, произошедшем в одной из гостиниц острова, начали расследование и скопировали видеоматериалы камер наблюдения, установленных на этаже гостиницы, где произошла драка. Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром на улице в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж, и когда две финки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию. После драки, в которой гражданин РФ получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы, говорится в сообщении. В настоящее время следствие занято их идентификацией и розыском, сообщает телеканал. Россиянину была оказана медицинская помощь, он находится в больнице. Его состояние не тяжелое, говорится в сообщении.
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Происшествия, ТАИЛАНД, россиянин, спасение
Россиянин спас в Таиланде финок от израильтян-насильников
На Пхукете россиянин подрался с израильтянами, пытавшимися изнасиловать финок
БАНГКОК, 8 мар – ПРАЙМ. Россиянин на таиландском Пхукете подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица, сообщает в субботу таиландский телеканал Nation TV.
Россиянин, которого телеканал назвал Александром Белинским, был доставлен в больницу района Патонг на Пхукете с травмами лица, полученными в драке с тремя неизвестными. Полицейские, которых медики уведомили о столкновении, произошедшем в одной из гостиниц острова, начали расследование и скопировали видеоматериалы камер наблюдения, установленных на этаже гостиницы, где произошла драка.
Также полиция допросила двух туристок из Финляндии, проживающих в номере гостиницы, в котором и возле которого произошла драка. Женщины рассказали, что трое туристов из Израиля увязались за ними рано утром на улице в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж, и когда две финки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
После драки, в которой гражданин РФ получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы, говорится в сообщении. В настоящее время следствие занято их идентификацией и розыском, сообщает телеканал.
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Россиянину была оказана медицинская помощь, он находится в больнице. Его состояние не тяжелое, говорится в сообщении.