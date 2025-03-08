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"Схлестнулись в небе". Российский FPV-дрон вступил в бой с "Бабой-Ягой" ВСУ
"Схлестнулись в небе". Российский FPV-дрон вступил в бой с "Бабой-Ягой" ВСУ - 08.03.2025, ПРАЙМ
"Схлестнулись в небе". Российский FPV-дрон вступил в бой с "Бабой-Ягой" ВСУ
На красноармейском (в украинской топонимике - покровском) направлении сошлись в воздушном бою FPV-дрон отряда спецназначения ВС РФ "Вега" и украинский тяжелый... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T14:41+0300
2025-03-08T14:41+0300
2025-03-08T14:41+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. На красноармейском (в украинской топонимике - покровском) направлении сошлись в воздушном бою FPV-дрон отряда спецназначения ВС РФ "Вега" и украинский тяжелый мультикоптер "Баба-Яга". Видео противостояния дронов опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент "КП" Александр Коц.Как выразился военкор в комментарии к видео, российский FPV-дрон "в небе схлестнулся с "Бабой Ягой". На кадрах, которые запечатлели камеры российского БПЛА, видно, как оператор отряда спецназначения "Вега" сначала обнаруживает украинский мультикоптер, после чего осуществляет воздушный таран."После воздушной схватки "Баба-Яга" прилегла на землю и притворилась мертвой, - поясняет Коц. - Но была отконтролена еще одним дроном".
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, дроны, бой
"Схлестнулись в небе". Российский FPV-дрон вступил в бой с "Бабой-Ягой" ВСУ
Военкор Коц: российский FPV-дрон вступил в воздушный бой с "Бабой Ягой" ВСУ
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ.
На красноармейском (в украинской топонимике - покровском) направлении сошлись в воздушном бою FPV-дрон отряда спецназначения ВС РФ "Вега" и украинский тяжелый мультикоптер "Баба-Яга". Видео противостояния дронов опубликовал в своем Telegram-канале
военный корреспондент "КП" Александр Коц.
Как выразился военкор в комментарии к видео, российский FPV-дрон "в небе схлестнулся с "Бабой Ягой". На кадрах, которые запечатлели камеры российского БПЛА, видно, как оператор отряда спецназначения "Вега" сначала обнаруживает украинский мультикоптер, после чего осуществляет воздушный таран.
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"После воздушной схватки "Баба-Яга" прилегла на землю и притворилась мертвой, - поясняет Коц. - Но была отконтролена еще одним дроном".