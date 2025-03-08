https://1prime.ru/20250308/svo-855592311.html

"Схлестнулись в небе". Российский FPV-дрон вступил в бой с "Бабой-Ягой" ВСУ

"Схлестнулись в небе". Российский FPV-дрон вступил в бой с "Бабой-Ягой" ВСУ - 08.03.2025, ПРАЙМ

"Схлестнулись в небе". Российский FPV-дрон вступил в бой с "Бабой-Ягой" ВСУ

На красноармейском (в украинской топонимике - покровском) направлении сошлись в воздушном бою FPV-дрон отряда спецназначения ВС РФ "Вега" и украинский тяжелый... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T14:41+0300

2025-03-08T14:41+0300

2025-03-08T14:41+0300

спецоперация на украине

вс рф

всу

дроны

бой

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. На красноармейском (в украинской топонимике - покровском) направлении сошлись в воздушном бою FPV-дрон отряда спецназначения ВС РФ "Вега" и украинский тяжелый мультикоптер "Баба-Яга". Видео противостояния дронов опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент "КП" Александр Коц.Как выразился военкор в комментарии к видео, российский FPV-дрон "в небе схлестнулся с "Бабой Ягой". На кадрах, которые запечатлели камеры российского БПЛА, видно, как оператор отряда спецназначения "Вега" сначала обнаруживает украинский мультикоптер, после чего осуществляет воздушный таран."После воздушной схватки "Баба-Яга" прилегла на землю и притворилась мертвой, - поясняет Коц. - Но была отконтролена еще одним дроном".

https://1prime.ru/20250221/svo-855143170.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, всу, дроны, бой