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Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу

Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу - 08.03.2025, ПРАЙМ

Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу

Российское штурмовое подразделение зашло в тыл украинских частей в городе Суджа Курской области по подземному газопроводу, сообщил Telegram-канал "Военный... | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T19:43+0300

2025-03-08T19:43+0300

2025-03-08T19:55+0300

спецоперация на украине

вс рф

прорыв

суджа

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российское штурмовое подразделение зашло в тыл украинских частей в городе Суджа Курской области по подземному газопроводу, сообщил Telegram-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на данные украинского пропагандистского издания "Украинская правда".Как сообщил украинский журналист-русофоб Юрий Бутусов, российская штурмовая рота численностью примерно сто человек скрытно пробралась в тыл формированиям ВСУ через подземный газопровод и вклинилась в оборонительные порядки украинцев в окрестностях Суджи."Вероятно, речь идет о подземном участке труб газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", идущего через Суджу, - предполагает "Военный осведомитель". - Газ по нему прокачивался до 1 января 2025 года, а диаметр труб может достигать полутора метров".Утром 8 марта стало известно, что российские войска начали штурм Суджи. Как сообщили военблогеров, сражения в городе начала группа "Аида" спецназа "Ахмат", 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В то же время Суджу штурмуют добровольцы отряда "Ветераны" и батальона "Восток", а в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

https://1prime.ru/20250227/svo-855323231.html

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вс рф, прорыв, суджа