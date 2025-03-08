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Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу
Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу - 08.03.2025, ПРАЙМ
Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу
Российское штурмовое подразделение зашло в тыл украинских частей в городе Суджа Курской области по подземному газопроводу, сообщил Telegram-канал "Военный... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T19:43+0300
2025-03-08T19:55+0300
спецоперация на украине
вс рф
прорыв
суджа
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российское штурмовое подразделение зашло в тыл украинских частей в городе Суджа Курской области по подземному газопроводу, сообщил Telegram-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на данные украинского пропагандистского издания "Украинская правда".Как сообщил украинский журналист-русофоб Юрий Бутусов, российская штурмовая рота численностью примерно сто человек скрытно пробралась в тыл формированиям ВСУ через подземный газопровод и вклинилась в оборонительные порядки украинцев в окрестностях Суджи."Вероятно, речь идет о подземном участке труб газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", идущего через Суджу, - предполагает "Военный осведомитель". - Газ по нему прокачивался до 1 января 2025 года, а диаметр труб может достигать полутора метров".Утром 8 марта стало известно, что российские войска начали штурм Суджи. Как сообщили военблогеров, сражения в городе начала группа "Аида" спецназа "Ахмат", 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В то же время Суджу штурмуют добровольцы отряда "Ветераны" и батальона "Восток", а в воздухе работают беспилотники группы Моисея.
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вс рф, прорыв, суджа
Спецоперация на Украине, ВС РФ, прорыв, Суджа
19:43 08.03.2025 (обновлено: 19:55 08.03.2025)
 
Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному трубопроводу

"ВО": штурмовики ВС России проникли в Суджу через подземный трубопровод

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российское штурмовое подразделение зашло в тыл украинских частей в городе Суджа Курской области по подземному газопроводу, сообщил Telegram-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на данные украинского пропагандистского издания "Украинская правда".
Как сообщил украинский журналист-русофоб Юрий Бутусов, российская штурмовая рота численностью примерно сто человек скрытно пробралась в тыл формированиям ВСУ через подземный газопровод и вклинилась в оборонительные порядки украинцев в окрестностях Суджи.
"Вероятно, речь идет о подземном участке труб газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", идущего через Суджу, - предполагает "Военный осведомитель". - Газ по нему прокачивался до 1 января 2025 года, а диаметр труб может достигать полутора метров".
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
"Котел смыкается". В Курской области украинцам отрезали пути к отступлению
27 февраля, 16:18
Утром 8 марта стало известно, что российские войска начали штурм Суджи. Как сообщили военблогеров, сражения в городе начала группа "Аида" спецназа "Ахмат", 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В то же время Суджу штурмуют добровольцы отряда "Ветераны" и батальона "Восток", а в воздухе работают беспилотники группы Моисея.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФпрорывСуджа
 
 
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