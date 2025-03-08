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Алаудинов сообщил о начале масштабного наступления ВС РФ в Курской области

Алаудинов сообщил о начале масштабного наступления ВС РФ в Курской области - 08.03.2025, ПРАЙМ

Алаудинов сообщил о начале масштабного наступления ВС РФ в Курской области

Вооруженные силы России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, противник бежит, бросая позиции, заявил командир спецназа "Ахмат", | 08.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-08T20:52+0300

2025-03-08T20:52+0300

2025-03-08T20:52+0300

спецоперация на украине

апти алаудинов

вс рф

курская область

наступление

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, противник бежит, бросая позиции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Наши русские воины со всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам - женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", - сказал Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. По его словам, "противник бежит, бросая свои позиции". "Вся группировка "Север" сегодня оживила каждое направление, где какое-либо из наших подразделений ни находилось. Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю", - добавил Алаудинов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

https://1prime.ru/20250308/svo-855596707.html

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апти алаудинов, вс рф, курская область, наступление